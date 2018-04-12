Diş dolgusunda kullanılan malzemenin önemi

Diş Hekimi Dr. Kaan Nejat, diş dolgusunun çeşitleri ve tedavi süreci hakkında bilgiler verdi.

Diş dolgusu, çürük veya başka nedenlerden dolayı harap olan veya kırılan dişlerin fonksiyonunu ve görünümü geri kazandırmak için uygulanır. Diş Hekimi Dr. Kaan Nejat, diş dolgusunun çeşitleri ve tedavi süreci hakkında bilgiler verdi. Dolgu yapılarak dişte bulunan çürük dokunun uzaklaştırıldığını belirten Dr. Kaan Nejat, oluşan boşluğun özel dolgu maddeleri ile doldurulduğunu ve diş dolgusunun tekrar çürük oluşmasını engellediğini vurguladı.

Diş dolgusu çeşitleri

Diş dolgusu için çeşitli materyaller kullanıldığını ifade eden Nejat, dolgu maddelerini amalgam, kompozit ve porselen olarak açıkladı. Amalgam dolgunun gümüş veya metal dolgu olarak bilindiğini söyleyen Dr. Nejat, cıvanın, bakır, kalay ve gümüş ile karıştırılması ile elde edildiğini söyledi.

Kompozit dolguların ise dişler ile sağladığı renk uyumundan dolayı estetik dolgu olarak tanımlandığını dile getiren Dr. Nejat, ’’Günümüzde kompozit dolgular mavi ışıkla sertleştiği için halk arasında lazer dolgu veya ışınlı dolgu olarak ta bilinir. Kompozit dolgular, silikondioksit içeren plastik karışımından üretilmiştir. Üstün estetik uyumundan dolayı kompozitler bonding uygulamalarında da sık tercih edilen materyaldir. Dişte çok fazla madde kaybı olduğu durumlarda ise porselen inley ve onleyler uygulanır. Son derece estetik sonuçlar verir. Kompozit dolgulara nazaran aşınmalara karşı daha dayanıklı. Porselen dolguların diğer dolgu çeşitlerine göre maliyeti daha yüksek. Dişte uygun kavite hazırlandıktan sonra ölçü alınır ve bu ölçüye göre porselen dolgu hazırlanır ve dişe özel yapıştırıcılar ile yapıştırılır’’ dedi.