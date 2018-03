Diş eti hastalığı pankreas kanserinin sinyali olabilir

28 Haziran 2016'da The Journal of the American Medical Association dergisinde yayımlanan araştırmalar, ağzında yüksek oranda belirli bir bakteri bulunan kişilerin, yılda 50 binden fazla kişiyi öldüren pankreas kanseri görülme olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

RİSK YÜZDE 59 DAHA FAZLA



Araştırmacılar, sağlık sorunları olmayan 371 örnekle, pankreas kanseri gelişen 361 kişiden gelen tükürük örneklerini karşılaştırdı. ‘Porphyromonas gingivalis’ düzeyi yüksek olanlarda pankreas kanseri gelişme riskinin, diğerlerine oranla yüzde 59 daha fazla olduğunu buldu. P. gingivalis, en yaygın zararlı oral bakterilerden biri. Dişleri destekleyen yumuşak dokuya ve kemiğe zarar veren bir diş eti enfeksiyonu olan periodontite güçlü bir şekilde bağlı.

AĞIZDAKİ KANSEROJEN MADDELER VE BAKTERİLER ARTIYOR



Bu çalışma, diş eti hastalığı ve pankreas kanseri ile ilişkili olan önceki araştırmalar üzerine kurulmuştu. Söz konusu diğer araştırmaya 1986 yılında başlanmıştı ve sağlık sektöründe çalışan 50 bin üzerindeki erkek kayıt altına alınmıştı. 1986-2002 yılları arasında araştırmacılar, pankreas kanseri görülen 216 kişinin 67’sinin ağız sağlığı sorunu yaşadığını gözlemledi. Uzmanlar bunu şöyle açıklıyordu: Diş eti rahatsızlığı olan kişilerde, sistemik inflamasyonun biyolojik göstergeleri olan serumlar artıyor. Bunun sonucunda kanser hücrelerinde artış görülüyor. Diş eti rahatsızlıklarının, ağızda bulunan kanserojen maddeleri ve bakterileri artırmasının da bu bağlantının nedeni olabileceği belirtildi.