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Diş etinde oluşan kanamalara dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.03.2018 10:48 | Son Güncelleme

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd.Doç.Dr.Çağdaş Kışlaoğlu, diş eti problemleri konusunda uyardı.Yrd.Doç.Dr.Çağdaş Kışlaoğlu, "Diş eti hastalıklarının kaynaklarını bir çok kişi bilmez ve merak eder.

Diş etinde oluşan kanamalara dikkat

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd.Doç.Dr.Çağdaş Kışlaoğlu, diş eti problemleri konusunda uyardı.
Yrd.Doç.Dr.Çağdaş Kışlaoğlu, "Diş eti hastalıklarının kaynaklarını bir çok kişi bilmez ve merak eder. Öncelikle ağzımızda durup dururken kanama varsa veya dişlerimizi fırçalarken kanama varsa diş eti hastalığı ile karşı karşıyayız demektir. Diş eti hastalığının en büyük etkenlerinden biri mikrobiyal dental plak yani diş taşıdır. Diş taşı na mikroskop altında bakıldığında içerisinde çeşitli bakteriler vardır. Bunlar dişe yapıştığı zaman yavaş yavaş çevre dokular zarar görüyor. Çevre dokularda kanama başlıyor" dedi.
Diş taşları temizlenmediği durumlarda daha fazla birikme yaptığını ve kökün yüzeyine de yapıştığını anlatan Yrd.Doç.Dr.Çağdaş Kışlaoğlu, "Kök yüzeyine yapıştıkça kemik erimeye başlıyor. İlerleyen durumlarda önce diş eti iltihabı daha sonra kemik iltihabı yani çürüme ile birlikte durum ilerledikçe dişler sallanmaya başlıyor ve diş çekilecek hale geliyor. Diş eti çekilmesinde ise dişin destek dokusu azalıyor" diye konuştu.
Diş eti hastalıklarının en büyük nedenlerinden birisinin diş taşı olduğunu kaydeden Yrd.Doç.Dr.Çağdaş Kışlaoğlu, "Ağzımızda herhangi bir kanama görüyorsanız bilin ki bu bir hastalık belirtisidir ve tedavi gerektiriyordur. Ağız içerisinde kanama görüyorsanız muhakkak hekiminize başvurup bu kanamayı çözmek yönünde hareket edin. Eğer ağzımızda yapılmış iyi olmayan sadece estetik yönünden değil dişler güzel görünebilir ancak uyumu iyi değilse muhakkak değiştirilmelidir. İnsanlar bazen biraz daha idare edelim biraz daha zaman geçsin öyle değiştirelim. Hayır! Zararın neresinden dönseniz kardır. Kötü yapılmış veya çok uzun yıllar önce yapılmış olan dişi zamanı geldiğinde değiştirmelisiniz ki kişiye daha fazla yıkım vermesin. Diş eti tedavilerinde bir kaç yöntem vardır ve hekiminiz size hangisinin uygun olduğunu söyleyecektir. Lazer destekli Diş eti tedavileri günümüzde çok kullanılır hale gelmiştir. Estetik diş hekimliği tedavilerinde diş etine şekil vermek için veya bakterilerin öldürülmesinde kullanılmaktadır. Sert dokularda da yani kemiğin şekillendirilmesinde kullanılan bazı lazerler vardır. Lazer tedavileri kombine olarak estetik diş hekimliğinde kullanılmaktadır." şeklinde konuştu.

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