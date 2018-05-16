Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet diş fırçalama konusunda ne diyor? Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Müslümanlar oruç tutmak için hazırlıklar yapmaya başladı. Ramazan ayında en çok merak edilen soruların başında ise Diş fırçalamak orucu bozar mı? sorusu geliyor.

