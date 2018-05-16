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Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet diş fırçalama konusunda ne diyor?

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.05.2018 20:10 | Son Güncelleme

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet diş fırçalama konusunda ne diyor? Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Müslümanlar oruç tutmak için hazırlıklar yapmaya başladı. Oruç tutacak olan Müslümanların en çok merak ettikleri konuların başında ise orucu nelerin bozacağı geliyor. Vatandaşlar Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet diş fırçalama konusunda ne diyor? gibi soruların cevaplarını arama motorları üzerinden aramaya başladı. İşte Diş fırçalamak orucu bozar mı? hakkında detaylar..

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet diş fırçalama konusunda ne diyor?

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet diş fırçalama konusunda ne diyor? Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Müslümanlar oruç tutmak için hazırlıklar yapmaya başladı. Ramazan ayında en çok merak edilen soruların başında ise Diş fırçalamak orucu bozar mı? sorusu geliyor.

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ORUÇ Ramazan

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