Dış gebelik nedir, nasıl belli olur?

Dış gebelik (ektopik gebelik), döllenmiş yumurtanın rahim içi dışında bir yere yerleşmesine dış gebelik adı veriliyor. Peki, dış gebeliğin belirtileri nelerdir? Dış gebeliğin nedenleri nelerdir? Adet gecikmesi, dış gebelik belirtisi mi? İşte dış gebelik hakkında merak ettiğiniz her şey... DIŞ GEBELİK BELİRTİLERİ Dış gebeliğin Türkiye'de görülme sıklığı yüzde 1-2 arasındadır. Adet gecikmesi, gebelik testlerinin pozitif olması, bulantı, kusma gibi hamilelik belirtileri dış gebelikte de görülür. Ancak genellikle tüplere yerleşen gebelik büyümeye başlar ve belli bir süre sonra kanamaya sebep olur. Bu durum oldukça önemlidir. Eğer tedavi edilmezse iç kanama yaşanabilir ve maalesef kanama sonucu hasta hayatını yitirebilir. Böyle bir durumda vakit kaybetmeden doktora gidilmesi hayati önem taşır. DIŞ GEBELİK KİMLERDE GÖRÜLÜR? Doğum kontrol hapı kullanan bir kadının gebe kaldığı takdirde dış gebelik yaşama ihtimalinin hap kullanmayan bir kadına göre daha fazla olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Cahit Cenksoy, Spiral (RIA) kullanan kişilerin dış gebelik yaşama ihtimalinin daha fazla olduğunu söyledi. Ayrıca Doç. Dr. Cenksoy, sigara içen kadınlarda da dış gebelik görülme oranının fazla olduğunu kaydetti.

ADET GECİKMESİ DIŞ GEBELİĞE İŞARET OLABİLİR! Dış gebelik yaşayan kişilerin genelde hastaneye adet gecikmesi şikayetiyle başvurduğunu kaydeden ile başvurduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Cahit Cenksoy, hastaların karın ağrısı ve vajinal kanama şikayetleri ile de başvurduğunu belirtti. Ayrıca bu şikayetler ile başvuran hastalara zaman kaybetmeden ultrason yapılması, hastadan gebelik hormonu testi istenmesi ve dış gebelik dokusu tüpünün patlatılıp karın içindeki kanamaya neden olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. DIŞ GEBELİĞİN RİSKLERİ NELERDİR? Kadın ölümlerinin bir kısmı dış gebelik kaynaklıdır. Hamileliklerin tümünde oluşan anne ölümlerinin yüzde 9 ila 13’ünü oluşturur. Dış gebelik kaynaklı ölümler gelişmiş ülkelerde yaklaşık binde 3’tür. Gelişmekte olan ülkelerde ise bu oran tam tersi şekilde artar. Dış gebelik, tekrar dış gebelik oluşma riskini artırır, kanalların kapanması yüzünden kısırlığa neden olabilir, hatta rahim boynundaki dış gebeliklerde tedavi öncesi rahmin alınmasına bile yol açabilir.

DIŞ GEBELİK NASIL SONLANDIRILIR? Yrd. Doç. Dr. Cenksoy, gebeliğin nerede olduğuna bakılması gerektiğini söyleyerek, tedavinin dış gebelik kesesinin büyüklüğüne bakılarak B-hCG seviyesine göre planlanması gerektiğini belirtti. Tedavide ilk seçeneğin her zaman medikal olması gerektiğini açıklayan Yrd. Doç. Dr. Cenksoy, medikal tedavinin etkin olup olmadığını anlamak için belirli aralıklarla kandaki B-hCG düzeyinin ölçülmesi gerektiğini kaydetti. Medikal tedavi başarısız olduğu zaman cerrahi tedavinin düşünülmesi gerektiğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Cenksoy, bunların dışında gebelik kesesinin patlamış ve hastanın durumunun stabil olmadığı durumlarda ise hastaya bekletilmeden cerrahi işlem uygulanması gerektiğini söyledi. Dış gebelik bazı durumlarda da kendinden düşük ile sonuçlanabilir. Yrd. Doç. Dr. Cahit Cenksoy, bu durumda müdahalenin gerekmediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak hastanın hastanede gözlem altında tutulması gerekir. Düşük karın içine veya vajinal kanama ile dışarıya doğru olabilir. Her iki durumda kan sayımı takibi normal ise gözlem gerektirir. Dış gebelik nedeniyle cerrahi uygulanacaksa ya tüp çıkarılır, sağılır ya da tüp ağızlaştırılır. Tüp çıkarılırsa bir sonraki gebelik diğer tüp sağlam ise doğal yollardan olabilir."