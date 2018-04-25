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Dış gebelikte erken teşhis hayati önem taşıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.04.2018 09:13 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op.

Dış gebelikte erken teşhis hayati önem taşıyor

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, dış gebeliğin önemine değinerek, önemli açıklamalarda bulundu.

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, dış gebeliğin önemine değinerek, önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’de sık görülen dış gebeliğin döllenen yumurta hücresinin fallop tüpü içine yerleşip gelişmesi olduğunu belirten Op. Dr. Seval Taşdemir, embriyonun yerleşmesi gereken doğal yerin rahim içi olduğunu fakat çeşitli sebeplerle embriyoların fallop tüplerine ya da farklı alanlara yerleşme ihtimalinin de bulunduğunu söyledi.

Ciddi kanamalara yol açabilir
Dış gebeliğin her 100 hamilelikten birinde görüldüğüne dikkat çeken Op. Dr. Seval Taşdemir, döllenmiş yumurtanın fallop tüpü içinde büyümesinin tüpün patlamasına ve ciddi kanamalara neden olabileceğine dikkat çekti.

Op. Dr. Taşdemir sözlerine şöyle devam etti: ’’Dış gebelikte tıpkı hamilelikte olduğu gibi mide bulantısı, memelerde şişlik, adet gecikmesi görülebilir. Bu belirtilerin yanı sıra anormal kanamalar ve ağrılar da dış gebeliğin belirtileri arasında yer alır. Hiçbir belirti vermediği de olur. Erken teşhis annenin tüpünde hasar meydana gelmeden tedavi edilmesine imkan sağlar’’.

Dış gebeliğin genellikle fallop tüplerinin iltihaplanması, zarar görmesi ya da şeklinin bozulmasından ve hormonal dengesizliklerden kaynaklanabileceğine değinen Op. Dr. Taşdemir, pelvik enfeksiyon, uygunsuz şartlarda yapılan kürtaj, geç anne olma, sigara kullanımı, kronik kadın hastalıkları ve doğuştan hasarlı tüpler gibi sebeplerin dış gebeliğin gelişmesine neden olabildiğini dile getirdi.

İlaçla tedavi edilebilir mi?
Erken teşhisin düzenli kontroller ile mümkün olduğunu belirten Op. Dr. Taşdemir, ’’Çoğunlukla gebelik şüphesi ile ortaya çıkıyor. Jinekolojik muayenede şiddetli karın ağrısı, ele gelen kitle; ultrasonografide batın içi kanama, ektopik gebelikle ilgili bir yapı tespiti, kanda BhCG ve laparoskopi yapılması teşhis için yardımcı faktörlerdir. Erken tanı sayesinde henüz tüp hasar görmeden kapalı cerrahi operasyon veya ilaç ile tedavi edilebilir’’ dedi.

Op. Dr. Taşdemir, dış gebeliğin tekrar etme ihtimali olduğunu vurgulayarak, erken teşhise rağmen tüplerin hasar görebileceğini, dış gebeliklere zamanında müdahale edilmediği takdirde hayati risk taşıdığını belirtti.

Normal gebelikle benzerlik gösterdiğinden bazen geç fark edildiğini, ilerleyen dönemlerde bulguların gebelikte olduğu gibi seyretmediğini ve kanamalar görüldüğü ifade eden Op. Dr. Taşdemir, ’’Genellikle bu aşamada şüphelenip hekime başvurulur. Kanamayı durdurmak için cerrahi yönteme başvurulabilir. Günümüzde dış gebelik için erken teşhis ve tanı olursa ameliyatsız ilaç tedavisi ile tedavi edilebilir’’ şeklinde konuştu

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