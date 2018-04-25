Dış gebelikte erken teşhis hayati önem taşıyor

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, dış gebeliğin önemine değinerek, önemli açıklamalarda bulundu.

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, dış gebeliğin önemine değinerek, önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’de sık görülen dış gebeliğin döllenen yumurta hücresinin fallop tüpü içine yerleşip gelişmesi olduğunu belirten Op. Dr. Seval Taşdemir, embriyonun yerleşmesi gereken doğal yerin rahim içi olduğunu fakat çeşitli sebeplerle embriyoların fallop tüplerine ya da farklı alanlara yerleşme ihtimalinin de bulunduğunu söyledi.

Ciddi kanamalara yol açabilir

Dış gebeliğin her 100 hamilelikten birinde görüldüğüne dikkat çeken Op. Dr. Seval Taşdemir, döllenmiş yumurtanın fallop tüpü içinde büyümesinin tüpün patlamasına ve ciddi kanamalara neden olabileceğine dikkat çekti.

Op. Dr. Taşdemir sözlerine şöyle devam etti: ’’Dış gebelikte tıpkı hamilelikte olduğu gibi mide bulantısı, memelerde şişlik, adet gecikmesi görülebilir. Bu belirtilerin yanı sıra anormal kanamalar ve ağrılar da dış gebeliğin belirtileri arasında yer alır. Hiçbir belirti vermediği de olur. Erken teşhis annenin tüpünde hasar meydana gelmeden tedavi edilmesine imkan sağlar’’.