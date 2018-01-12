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Diş gıcırdatmasının ardında yatan ilginç sebepler

SAĞLIK HABERLERİ | 12.01.2018 15:41 | Son Güncelleme 1 saat önce

Gün içerisinde yaşanan sıkıntı ve yorgunluklar diş sıkması veya gıcırdatmasına neden olabiliyor. Diş sıkmasının özel bir nedeninin olmadığını ancak başlıca nedeninin stres olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Diş Hekimi Bora Murat, “Diş sıkması kişinin stres seviyesi, psikolojik durumu ve alışkanlıklarına bağlı olarak her yaş grubunda görülebilir ve kendi kendine geçmez” açıklamasında bulundu.

Diş gıcırdatmasının ardında yatan ilginç sebepler

Diş sıkmasının genellikle psikolojik kaynaklı bir rahatsızlık olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Diş Hekimi Bora Murat, “Agresif, aceleci, titiz kişilerde diş gıcırdatması daha sık görülür. Ayrıca duygusal stres, kuvvetli pişmanlık, obsesyon, uykusuzluk, her türlü gerginlik hali ve kıskançlık gibi durumlar diş gıcırdatmasına sebep olabilir” dedi.

KUVVETLİ PİŞMANLIK VE KISKANÇLIK DİŞ GICIRDATMASINA NEDEN OLUYOR

Yetersiz ve dengesiz beslenme, parazitler ve endokrin bozukluklarının da diş sıkmasına neden olduğunu vurgulayan Diş Hekimi Bora Murat, “Diş yapısında doğuştan bozuklukların olması veya sonradan yapılan protez ve dolgulardan kaynaklanan bozukluklar diş sıkmasına neden olabilir. Ancak uyurken diş sıkma genetik bir hastalık değildir” dedi. Bora Murat, sinüzit hastası çocuklarda da diş gıcırdatmasının gözlemlendiğini söyledi.

GENÇ ERİŞKİNLER YÜZDE 50 ORANINDA DİŞLERİNİ SIKIYOR

Kadın ve erkeklerde diş sıkmasının görülme oranında belirgin bir farkın olmadığını ancak 20-35 yaş aralığındaki genç erişkinlerde daha çok görüldüğünü söyleyen Diş Hekimi Bora Murat, “Diş sıkması genç erişkinlerde yüzde 50 civarında görülürken, bu oran çocuklarda yüzde 15 civarında” dedi.

DİŞ GICIRDATMASINDA ÖNCELİKLE DİŞ YAPISINDAKİ PROBLEME BAKILMALI

Diş gıcırdatması tedavisinde birinci basamağın diş sıkmasına neden olabilecek faktörlerin tespit edilmesi olduğunu belirten Diş Hekimi Bora Murat, “Öncelikle fiziksel muayene yapılmalı ve diş yapısında bir problem varsa buna göre tedavi programı hazırlanmalı. Çoğunlukla diğer tedavi basamaklarına gerek kalmadan sadece diş yapısındaki bozukluklar giderilerek sorun ortadan kaldırılabiliyor” açıklamasında bulundu.

GEREKTİĞİNDE İLAÇ TEDAVİSİ DE UYGULANABİLİYOR

Diş ile ilgili problemlerin ortadan kaldırılması için çene eklemi rahatsızlığı tanısının konduktan sonra tedavinin planlandığını söyleyen Diş Hekimi Bora Murat, “Tedavi, kas egzersizleri gibi fiziksel bir yaklaşımı, gerektiğinde ilaç tedavisini ve çene ilişkisini ideale taşıyan mekanik yaklaşım içeriyor. Bu amaçla mekanik destek olarak splintler hazırlanıyor. Oklüzal splint genellikle sert akrilikten yapılan, bir arktaki dişlerin kesici ve çiğneyici yüzeylerini kaplarken karşıt arktaki dişlerle teması sağlayan, takılıp, çıkarılabilen bir apareydir. Splintlerin şikâyetleri ortadan kaldırması hem hastayı rahatlatır hem de kapanışın yeniden düzenlenmesini sağlar” dedi.

Tedavi süresince hastaların çenesini yoracak aşırı hareketlerden kaçınmaları ve diş sıkmasının temel sebebi olan stres faktörünü gerekirse psikolojik destek alarak ortadan kaldırmaları gerektiğini belirten Diş Hekimi Bora Murat, diş sıkmasının sonuçlarını şöyle sıraladı:

DİŞ SIKMASININ SONUÇLARI

Dişlerde aşınma, çiğneme yüzeylerinde düzleşme
Uygulanan kas kuvveti sonucu yüzeyde ve diş eti kenarına yakın bölgelerde kırıklar
Uyurken dişlerin gıcırdatılması sonucu çıkan yüksek ses
Dişlerde hassasiyet
Ağız açma sırasında veya çiğneme yaparken zorluk çekilmesi ve ağrı duyulması
Kulak, şakak ve yanaklarda ağrı hissi, kulak çınlaması
Boyun ve baş ağrısı
Anormal eklem sesleri
Çenenin kitlenmesi veya yerinden çıkması
Çenelerde devamlı bir gerginlik ve yorgunluk hissi
Isırmada bir değişiklik meydana gelmesi
Yüzde şişlik, asimetri

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