Diş gıcırdatmasının ardında yatan ilginç sebepler

Diş sıkmasının genellikle psikolojik kaynaklı bir rahatsızlık olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Diş Hekimi Bora Murat, “Agresif, aceleci, titiz kişilerde diş gıcırdatması daha sık görülür. Ayrıca duygusal stres, kuvvetli pişmanlık, obsesyon, uykusuzluk, her türlü gerginlik hali ve kıskançlık gibi durumlar diş gıcırdatmasına sebep olabilir” dedi.

KUVVETLİ PİŞMANLIK VE KISKANÇLIK DİŞ GICIRDATMASINA NEDEN OLUYOR

Yetersiz ve dengesiz beslenme, parazitler ve endokrin bozukluklarının da diş sıkmasına neden olduğunu vurgulayan Diş Hekimi Bora Murat, “Diş yapısında doğuştan bozuklukların olması veya sonradan yapılan protez ve dolgulardan kaynaklanan bozukluklar diş sıkmasına neden olabilir. Ancak uyurken diş sıkma genetik bir hastalık değildir” dedi. Bora Murat, sinüzit hastası çocuklarda da diş gıcırdatmasının gözlemlendiğini söyledi.

GENÇ ERİŞKİNLER YÜZDE 50 ORANINDA DİŞLERİNİ SIKIYOR

Kadın ve erkeklerde diş sıkmasının görülme oranında belirgin bir farkın olmadığını ancak 20-35 yaş aralığındaki genç erişkinlerde daha çok görüldüğünü söyleyen Diş Hekimi Bora Murat, “Diş sıkması genç erişkinlerde yüzde 50 civarında görülürken, bu oran çocuklarda yüzde 15 civarında” dedi.