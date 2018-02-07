Diş hastalıkları hamilelikte düşük riskini 7 kat artırıyor

Diş Hekimi Şule Yeşil Koyun, diş hastalıklarının hamilelikte düşük risk oranını 7 kat artırdığını söyledi.

Liv Hospital Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğinden Dt.Şule Yeşil Koyun, “hamilelik döneminde ağız ve diş sağlığı ve tedavisi” hakkında bilgi verdi. Dt. Şule Yeşil Koyun, “Diş ve diş eti hastalıkları, hamilelikte düşük risk oranını 7 kat arttırır. Bu nedenle hamileler, ağız bakımlarına ve beslenmelerine daha fazla özen göstermelidir. Özellikle hamilelik döneminde hassasiyet gösteren bu durum karşısında kontroller kesinlikle yapılmalıdır” dedi.

Şule Yeşil Koyun şöyle devam etti: “Hamilelikte tükürükteki asit miktarı artmakta ve dişler çürümeye yatkın hale gelmektedir. İlk aylarda görülebilen kusma sonrasında, annenin ağız hijyenine dikkat etmemesi de çürük riskini arttırmaktadır. Diş etlerinde sorunu olan anne adayları ağız bakımına dikkat etmezlerse, hormonal değişime bağlı olarak da diş eti sorunları artar. Ağız hijyenine dikkat edilmezse dişler üzerinde daha fazla bakteri birikir ve diş etlerinde şişlik, kızarıklığa ve kanamaya neden olur. Buna hamilelik gingivitisi denir. Hamilelik gingivitisi genellikle, hamileliğin 2. ayında başlayıp 8. ayında en üst seviyeye çıkar.”