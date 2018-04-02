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Diş hekimlerine antibiyotik eğitimi

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.04.2018 10:29 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da diş hekimliğinde "Antibiyotik Kullanımına Akılcı Yaklaşım" konulu eğitim programı düzenlendi.Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü tarafından Tekirdağ’da kamu kurumlarında görev yapan diş hekimlerine "Diş Hekimliğinde Antibiyotik Kullanımına Akılcı Yaklaşım" konulu eğitim programı düzenledi.

Diş hekimlerine antibiyotik eğitimi

Tekirdağ’da diş hekimliğinde "Antibiyotik Kullanımına Akılcı Yaklaşım" konulu eğitim programı düzenlendi.
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü tarafından Tekirdağ’da kamu kurumlarında görev yapan diş hekimlerine "Diş Hekimliğinde Antibiyotik Kullanımına Akılcı Yaklaşım" konulu eğitim programı düzenledi. 6 grup olarak Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde düzenlenen, Uzm. Dt. Atila Eryılmaz ve Çorlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile Çerkezköy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi eğitim salonunda Dt. Tuğba Rozan’ın sunumlarıyla eğitimler tamamlandı.
Eğitimlere katılım gösteren 145 diş hekimine "Katılım Belgesi" eğitimi yürüten diş hekimlerine de "Teşekkür Belgesi" verildi.

Diş hekimlerine antibiyotik eğitimi

Diş hekimlerine antibiyotik eğitimi

Diş hekimlerine antibiyotik eğitimi

Diş hekimlerine antibiyotik eğitimi

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