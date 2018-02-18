Diş hekimlerine implant eğitimi

Kırklareli Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi’nde diş hekimlerine yönelik implant eğitimi verildi.
Kırklareli Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi’nde diş hekimlerinin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla implant kursu yapıldı. Hekimlerin talepleri doğrultusunda düzenlenen ve toplamda 3 oturumdan oluşan programının ilk gün oturumunda 4 saatlik teorik eğitim gerçekleşti.
Kursun ikinci oturumunda ise, 4 saatlik uygulamalı eğitimde, uzmanlar tarafından çene modelleri üzerinde implant uygulaması ile implant üstü diş protezinin nasıl yapıldığı gösterildi. Uygulama tüm diş hekimleri tarafından dikkatle takip edilerek, katılımcı hekimler tarafından çene maketleri üzerinde implant uygulama çalışması yapıldı.
Ağız ve Çene Cerrahisi İmplantoloji Uzmanı Dr. Abdullah Keleş tarafından yapılan açıklamada, implant kursunun son oturumunda ise canlı vakıa üzerinde implant uygulaması gerçekleştirileceği bildirildi.
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