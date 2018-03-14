“Diş kayıpları bunamaya neden olabilir”

Diş Hekimi Gökhan Bayındır, araştırmalar sonucu diş kaybı ve ağız hastalıklarının ilerleyen yaşlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı sonucuna ulaşıldığını belirtti. Bayındır; “Bu araştırmanın sonuçlarına göre, ağzındaki diş sayısı dokuzdan az olan katılımcılarda, diğerlerine göre daha fazla bunama görüldüğü tespit edildi” dedi.

Dentakademi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Estetik Diş Hekimi Gökhan Bayındır, diş eksikliği problemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayındır, “Ülkemizde ağız ve diş sağlığı konusunda en büyük problemlerin başında diş eksikliği gelmektedir. Kentucky Üniversitesi 2007 yılında 144 kişi üzerinde yaptığı bir çalışmada diş kaybı ve ağız hastalıklarının ilerleyen yaşlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını ortaya çıkardı” dedi.

“Eksik diş bunama sebebi olabilir”

Journal of the American Dental Association’da yayınlanan araştırmanın 12 yıl boyunca devam ettiğini aktaran Bayındır, “Çalışmaya katılan 144 kişinin yaşları 75 ile 95 arasındaydı. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, ağzındaki diş sayısı dokuzdan az olan katılımcılarda, diğerlerine göre daha fazla bunama görüldüğü tespit edildi” diye konuştu.