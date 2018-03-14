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“Diş kayıpları bunamaya neden olabilir”

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.03.2018 09:18 | Son Güncelleme

Diş Hekimi Gökhan Bayındır, araştırmalar sonucu diş kaybı ve ağız hastalıklarının ilerleyen yaşlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı sonucuna ulaşıldığını belirtti.

“Diş kayıpları bunamaya neden olabilir”

Diş Hekimi Gökhan Bayındır, araştırmalar sonucu diş kaybı ve ağız hastalıklarının ilerleyen yaşlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı sonucuna ulaşıldığını belirtti. Bayındır; “Bu araştırmanın sonuçlarına göre, ağzındaki diş sayısı dokuzdan az olan katılımcılarda, diğerlerine göre daha fazla bunama görüldüğü tespit edildi” dedi.

Dentakademi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Estetik Diş Hekimi Gökhan Bayındır, diş eksikliği problemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayındır, “Ülkemizde ağız ve diş sağlığı konusunda en büyük problemlerin başında diş eksikliği gelmektedir. Kentucky Üniversitesi 2007 yılında 144 kişi üzerinde yaptığı bir çalışmada diş kaybı ve ağız hastalıklarının ilerleyen yaşlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını ortaya çıkardı” dedi.

“Eksik diş bunama sebebi olabilir”
Journal of the American Dental Association’da yayınlanan araştırmanın 12 yıl boyunca devam ettiğini aktaran Bayındır, “Çalışmaya katılan 144 kişinin yaşları 75 ile 95 arasındaydı. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, ağzındaki diş sayısı dokuzdan az olan katılımcılarda, diğerlerine göre daha fazla bunama görüldüğü tespit edildi” diye konuştu.

Diş eksikliğinde protez diş tedavisi nasıl olur?
Diş eksikliklerini total yani bütün dişlerin kaybı veya tekli kayıplar olarak sınıflandırabildiklerini belirten Diş Hekimi Gökhan Bayındır, protez diş tedavisinde önemli noktaları anlattı.

“Protezler yaşam kalitesini yükseltiyor”
Bayındır, kişinin ağzında hiç diş yok ise halk arasında damak diye tabir edilen takıp çıkarmalı total veya bölümlü protezlerin eskiden birinci tercih olduğunu bununla birlikte implant teknolojisinin son yıllardaki gelişimi ile eksik dişlerin tedavisinde tekli, çoklu veya tüm dişlerin kayıplarında implantların birinci tercih haline geldiğini söyledi.
Bayındır, “Total dişsiz ağızlarda alt ve üst çenelere yeterli sayıda implant yapılarak sabit protez kullanımı mümkündür. Bu seçenek hastanın konuşma, yemek yeme gibi fonksiyonel problemlerini ortadan kaldırmakla beraber özgüvenini ve yaşam kalitesini çok ciddi şekilde yükseltmektedir. Anatomik olarak ağız içi engelleri olan hem de maddi olarak daha ekonomik bir çözüm isteyen ama sabit protez yapılamayan hastalarımızda implant destekli hareketli protezler yapılabilmektedir. Bu şekilde implant destekli yapılan protezler protezin hastanın isteği dışında ağız içerisinde oynamasını ve çıkmasını engelleyerek hastalarımıza çok ciddi bir kullanım konforu sağlamaktadır. İster tekli ister çoklu diş kayıplarında olsun başarı olasılığı bu kadar yüksek bir tedavi seçeneği varken geleneksel tedavi seçenekleri olan köprü,bölümlü protez veya total protez tercihleri hem sağlıklı dokuların korunması hem de hastalarımızın konforu adına ciddi handikap oluşturmaktadır” dedi.

Protez temizliğinde önemli noktalar
Bayındır, protez temizliğinde önemli noktaları şu şekilde belirtti: “Sabit protezlerin bakımı rutin diş fırçalamaya ek olarak köprü altlarını temizlemek için özel olarak üretilmiş diş ipleri, ara yüz fırçası ve ağız duşu ile muhakkak desteklenmelidir. Hareketli protezler de ise yine fırça ile ağız dışarısında su altında temizlenmeli ve uyku esnasında ağızda bırakılmamalıdır. İster sabit ister hareketli olsun bir protez yapıldığında 6 aylık rutin kontroller hastalardan istediğimiz şeylerin başında gelmektedir.Kontroller dışında ağız içerisinde kanama ağrı veya herhangi bir ağız yarası oluşumu görülürse derhal hekime başvurulmalıdır."

“Diş kayıpları bunamaya neden olabilir”

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