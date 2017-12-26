Diş macunu deyip geçmeyin

Diş hekimi Pertev Kökdemir, piyasada bulunan pek çok marka diş macunu arasından sizin için en uygununu nasıl seçebileceğiniz hakkında ipuçları verdi…

“Ellerimizi yıkarken daha hızlı ve daha etkin bir temizlik için nasıl sabun kullanıyorsak, daha iyi bir diş temizliği için de diş macunu kullanırız. Ancak iş, diş macunu seçmeye geldiğinde onlarca diş macunu içinden hangisini alacağımıza ya paketinin güzelliğiyle ya da fiyatına göre karar veririz. Oysa birçok diş macunu farklı özelliklere sahiptir. Örneğin bir diş macunu çürük oluşumunu azaltıcı veya başlangıç seviyesindeki çürükleri tamir ve tedavi edici özelliğe sahipken, bir başka diş macunu diş eti hastalıklarını engelleyici veya tedavi edici özelliğe sahip olabilir. Eğer diş hekiminiz size diş macunu tavsiyesinde bulunmadıysa, diş macunu seçerken şunlara dikkat edebilirsiniz:

LEKE ÇIKARICI DEĞİL BEYAZLATICI OLANI SEÇİN

Kökdemir: “Eğer dişlerinizin renginin açılmasını istiyorsanız, tabii ki beyazlatıcı bir diş macunu seçeceksiniz. Öncelikle seçeceğiniz diş macunu leke çıkarıcı değil, beyazlatıcı özelliğe sahip olmalı. Çünkü leke çıkarıcı macunların içeriğinde bulunan aşındırıcı maddeler sürekli kullanımda dişlerinize zarar verebilir. Eğer dişlerinizdeki lekelerin temizlenmesi istiyorsanız, böyle bir diş macunu seçebilirsiniz. Ancak bunu sürekli kullanmamalısınız. Aksi takdirde dişlerinizin üzerinde zaman içinde bazı çizikler oluşacak ve dişleriniz daha hızlı lekelenmeye başlayacaktır. Beyazlatıcı diş macunlarının ise farklı farklı özellikleri vardır. Hangi beyazlatıcı diş macununun sizin için daha iyi olduğunu diş hekiminizden veya kendiniz sırayla her birini deneyerek bulabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey; bilinen ve iyi bir markanın ürününü kullanmak olmalıdır.”