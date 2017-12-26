Diş macunu deyip geçmeyin

Diş hekimi Pertev Kökdemir, piyasada bulunan pek çok marka diş macunu arasından sizin için en uygununu nasıl seçebileceğiniz hakkında ipuçları verdi…
“Ellerimizi yıkarken daha hızlı ve daha etkin bir temizlik için nasıl sabun kullanıyorsak, daha iyi bir diş temizliği için de diş macunu kullanırız. Ancak iş, diş macunu seçmeye geldiğinde onlarca diş macunu içinden hangisini alacağımıza ya paketinin güzelliğiyle ya da fiyatına göre karar veririz. Oysa birçok diş macunu farklı özelliklere sahiptir. Örneğin bir diş macunu çürük oluşumunu azaltıcı veya başlangıç seviyesindeki çürükleri tamir ve tedavi edici özelliğe sahipken, bir başka diş macunu diş eti hastalıklarını engelleyici veya tedavi edici özelliğe sahip olabilir. Eğer diş hekiminiz size diş macunu tavsiyesinde bulunmadıysa, diş macunu seçerken şunlara dikkat edebilirsiniz:
LEKE ÇIKARICI DEĞİL BEYAZLATICI OLANI SEÇİN
Kökdemir: “Eğer dişlerinizin renginin açılmasını istiyorsanız, tabii ki beyazlatıcı bir diş macunu seçeceksiniz. Öncelikle seçeceğiniz diş macunu leke çıkarıcı değil, beyazlatıcı özelliğe sahip olmalı. Çünkü leke çıkarıcı macunların içeriğinde bulunan aşındırıcı maddeler sürekli kullanımda dişlerinize zarar verebilir. Eğer dişlerinizdeki lekelerin temizlenmesi istiyorsanız, böyle bir diş macunu seçebilirsiniz. Ancak bunu sürekli kullanmamalısınız. Aksi takdirde dişlerinizin üzerinde zaman içinde bazı çizikler oluşacak ve dişleriniz daha hızlı lekelenmeye başlayacaktır. Beyazlatıcı diş macunlarının ise farklı farklı özellikleri vardır. Hangi beyazlatıcı diş macununun sizin için daha iyi olduğunu diş hekiminizden veya kendiniz sırayla her birini deneyerek bulabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey; bilinen ve iyi bir markanın ürününü kullanmak olmalıdır.”
DİŞ ETİ HASTALIĞINDA MACUN KADAR FIRÇA DA ÖNEMLİ
Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Eğer ailenizde diş eti hastalığı yatkınlığı varsa veya şeker hastasıysanız; diş eti iltihabı rahatsızlığına yakalanma olasılığınız çok daha yüksektir” diyerek uyarıyor. Kökdemir; “Böyle bir durumda diş etleri için olan macunlardan sık sık kullanmanız, sağlıklı diş etlerine sahip olmanızda önemli bir rol oynar. Diş eti hastalığı ortaya çıkmışsa, bunun tedavisinde mutlaka diş hekiminin yapacağı müdahale fayda sağlar. Ancak diş eti hastalığından korunmak için bu tip diş macunlarının kullanılması da hastalığı engeller. Başlangıç seviyesinde bir diş eti hastalığınız varsa; bu macunlar ve doğru bir bakım ile bu rahatsızlık iyileşebilir. Diş eti hastalıklarında macun kadar fırçalar da önemlidir. Yine diş hekiminizden hangi diş fırçasının sizin için daha uygun olduğunu öğrenmeniz gerekir. Diş etlerinizi tahriş etmeyen sertlikte bir fırça kullanmanız önemlidir.”
ÇÜRÜK VARSA MACUN HASSASİYETİ ORTADAN KALDIRMAZ
“Dişlerinizde hassasiyet sorunu varsa, hassasiyet giderici macunlar sizin için faydalı olacaktır” diyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir; “Diş hassasiyeti birçok sebeple ortaya çıkabilir. Sert fırçalama yapıyorsanız; dişlerin boyun bölgesine aşınmalar meydana gelir ve bu bölgelerde soğuk-sıcak hassasiyeti rahatsız edici boyutlara ulaşabilir. Böyle bir durumda hassasiyet giderici macunlar bir süre işe yarar. Ancak sert fırçalamaya devam ediyorsanız; yani hassasiyete sebep olan etken ortadan kalkmadıysa, hassasiyetiniz tekrar başlar. Uyurken diş sıkmak veya gıcırdatmak da soğuk-sıcak hassasiyetine sebep olabilir. Diş sıkmayı önleyici bir tedavi görmüyorsanız; hassasiyet giderici macunlarının etkinliği bir süre sonra azalacak, tekrar soğuk-sıcak hassasiyeti başlayacaktır. Soğuk-sıcak hassasiyeti aynı zamanda çürük dişlerde de görülebilir. Eğer böyle bir rahatsızlığınız varsa diş macunları hassasiyeti kaldırmada işe yaramaz” diyerek uyardı.
YETERLİ SÜREYİ VE DOĞRU FIRÇALAMAYI ÖĞRENİN
Dişlerinizde çok fazla diş taşı oluşuyorsa; tartar önleyici diş macunları diş taşı oluşma süresini geciktirir diyen Kökdemir, “Tabii bunun yanında yine kullanılan fırçanın özelliği ve doğru fırçalama şekli de önem kazanıyor. Eğer dişlerinizi yeterli sürede ve doğru şekilde fırçalamıyorsanız; tartar önleyici diş macunları çok da faydalı olamayacaktır. Sonuç olarak eğer diş macunlarının özelliklerinden tam anlamıyla faydalanmak istiyorsanız diş hekiminizden hangi diş macununu kullanmanız gerektiğini öğrenmeli, doğru diş fırçasını seçmeli ve yine diş hekiminizin size öğreteceği etkin fırçalama yöntemi ile günde en az iki kez, üçer dakika dişlerinizi fırçalamalısınız” diyor.
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