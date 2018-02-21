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Diş pırlantası ile ışıl ışıl gülümseyin

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.02.2018 13:23 | Son Güncelleme

Son yıllarda diş yüzeyine yapıştırılan pırlantanın vazgeçilmez diş estetiği olduğunu belirten Protez Uzmanı İlker Arslan diş pırlantasının her yaşta tercih edildiğini söyledi.Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez Uzmanı İlker Arslan, ’’Kadınların her zaman en özel takı ve aksesuarı olan pırlantalar ışıltısı ile, şıklığı ve zerafeti seven hanımların vazgeçilmezi.

Diş pırlantası ile ışıl ışıl gülümseyin

Son yıllarda diş yüzeyine yapıştırılan pırlantanın vazgeçilmez diş estetiği olduğunu belirten Protez Uzmanı İlker Arslan diş pırlantasının her yaşta tercih edildiğini söyledi.
Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez Uzmanı İlker Arslan, ’’Kadınların her zaman en özel takı ve aksesuarı olan pırlantalar ışıltısı ile, şıklığı ve zerafeti seven hanımların vazgeçilmezi. Son yıllarda diş yüzeyine yapıştırılan pırlanta, diş görüntüsüne estetik ve ışıltı kazandırması açısından da sık tercih ediliyor. Diş yüzeyinden düşmeleri oldukça zor olan ve düşme durumlarında kolaylıkla yeniden yapıştırılan diş pırlantaları, her yaşta uygulanabilmesi nedeni ile de avantajlı bir estetik diş hekimliği uygulamasıdır” dedi.
Diş pırlantasının, gelişen teknoloji ile birlikte diş yüzeyinde hiç aşındırma yapılmadan özel bir teknikle, istenilen dişin yüzeyine kısa süren bir operasyon ile yerleştirildiğini ifade eden Arslan, “Pırlanta dişe yapıştırılmadan önce diş yüzeyi öncelikle diş taşları veya lekelerden arındırılır. Pırlantanın yapıştırılacağı diş, pamuk yardımı ile tükürük değmeyecek şekilde çevre dokulardan izole edilir ve işlem gerçekleştirilir. Kompozit bonding denilen özel yapıştırıcılar bu aşamada kullanılır. Diş pırlantası çıkarılmak istendiğinde ise çıkarma işleminden sonra dişe yapılacak cila uygulaması sayesinde dişin herhangi bir zarar görmemesi sağlanır” diye konuştu.

“Piyasada ki sahte diş pırlantalarına dikkat”
Protez Uzmanı İlker Arslan, “Piyasada kendinizin yapıştırabileceği diş pırlantaları da mevcut, ancak yapıştırıcı malzeme hekiminizin kullandığı ile aynı içerikte değil. Bu durumda taşın düşmesi, dişinizde kalıcı renk değişikliğine sebep olması ve zarar vermesi mümkün. Ayrıca siz yapıştırdığınızda taşan yapıştırıcılar cilasız yüzey oluşturarak, plak birikimini kolaylaştırıp, renklenmeye de sebep olur. Bu yüzden bu işlemi mutlaka diş hekiminize yaptırmanız uygun olacaktır” açıklamalarında bulundu.

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