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"Diş Sağlığı İçin Kuşadası’na Yolculuk“ projesi hayata geçirildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.04.2018 19:32 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ile Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından yürütülen “Diş Sağlığı için Kuşadası’na Yolculuk” projesi kapsamında Kuşadası’nda yapımı tamamlanan “International Dent Care” isimli diş polikliniğinin açılışı yapıldı.ADÜ ile GEKA arasında 2015 yılı Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan “Diş Sağlıği için Kuşadası’na Yolculuk” adlı projenin hizmet binası International Dent Care (IDC) Diş Polikliniği, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ile Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından yürütülen “Diş Sağlığı için Kuşadası’na Yolculuk” projesi kapsamında Kuşadası’nda yapımı tamamlanan “International Dent Care” isimli diş polikliniğinin açılışı yapıldı.
ADÜ ile GEKA arasında 2015 yılı Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan “Diş Sağlıği için Kuşadası’na Yolculuk” adlı projenin hizmet binası International Dent Care (IDC) Diş Polikliniği, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cahit Bircan, Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Törün Özer, Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Tanrısevdi ve öğretim üyelerinin katılımı ile açıldı.
ADÜ Turizm Fakültesi Kampüsü içerisinde bulunan 1200 metrekarelik arazi üzerine inşa edilen IDC bünyesinde 2 lokal ameliyathane ve 4 diş kliniği bulunuyor. Kuşadası’nı sağlık turizmi alanında cazibe merkezi haline getirmeyi hedefleyen IDC tarafından verilecek diş sağlığı hizmetleri arasında implant cerrahisi ve protetik üst yapısı, kök kanal tedavisi, diş beyazlatması ve estetik diş hekimliği tedavileri yer alıyor.

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