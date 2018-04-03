Diş sıkma, çenede kilitlenmelere neden olabilir

Uzmanlar, bruksizm olarak adlandırılan diş sıkma ve gıcırdatmanın tedavi edilmemesi durumunda ciddi sorunlara yol açabileceği konusunda uyarıyor. Burksizm’in son yıllarda arttığını belirten uzmanlar, hastalığın erken tedavi edilmediği takdirde çenede kilitlenmelere, anatomik bozukluklara, baş ağrısı ve diş kayıpları gibi ciddi sorunlara neden olabileceğini ifade ediyor.

Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Aslıhan Üşümez, diş sıkma ve gıcırdatma rahatsızlıkları ile ilgili bilinmesi gerekenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Gün boyu zorlu ve stresli işlerde çalışan ya da yapı olarak sinirli ve kaygılı olan kişilerin büyük çoğunluğunda bruksizm yani diş sıkma yada gıcırdatma görülebildiğini belirten Üşümez, “Diş sıkma alışkanlığı olan kişiler çoğu bu durumun farkına varmaz. Yatarken gündüze göre ortalama 7 kat daha fazla dişlere baskı uygulanır. Hastaların erken dönemde hekime başvurma sebebi genellikle sabah uyanıldığında hissedilen yüz ağrılarıdır. İleri dönemde ise çeneyi açmada kısıtlılık, kilitlenme, eklem sesleri, anatomik bozukluklar, dişlerde aşırı hassasiyet, dişlerde sallanma, yanak bölgesinde tahriş, baş ağrısı, diş kırıkları ve kayıpları gibi şikayetler oluşabilir. Diş sıkma ve gıcırdatma alışkanlığı ciddi bir sağlık problemi olduğundan erken teşhis ve tedavi edilmezse hastanın yaşam kalitesi ve genel vücut sağlığı büyük ölçüde etkilenir" şeklinde konuştu.

Yapılan çalışmalarda diş gıcırdatma probleminin tespit edilen en önemli sebebinin gün boyunca yaşanılan stres olduğuna dikkat çeken Aslıhan Üşümez, "Hayatın belirli dönemlerinde insanlar sorumluluklarından bunalabilir ve sıkıntılar yaşayabilir. Sınav dönemindeki öğrenciler, boşanma arifesindeki eşler, yeni iş girişiminde bulunan kişiler, işte veya evde huzursuzluk yaşayan bireyler bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Ancak hastalar yaşamlarındaki stres ile baş edebilirse ve mevcut durum çok ilerlemediyse, çene eklemi rahatsızlıklarında geri dönüşüm mümkündür" ifadelerini kullandı.

Diş sıkma ve gıcırdatma problemi için uygulanan tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Üşümez şu ifadeleri kullandı:

"Diş sıkma ve gıcırdatma problemi için uygulanan bazı tedavi yöntemleri vardır. Bunlar dişlerin birbiriyle olan temasını engellemek için kullanılan plaklar ya da gece koruyucuları olarak adlandırılan apareylerdir. Bu apareyler diş gıcırdatmalarının semptomatik tedavisinde kullanılan önemli materyallerdir. Plaklar sadece diş sıkma problemi olan hastalara verilir. Bu hastaların henüz yüz kaslarında ya da çene eklemi bölgesinde şikayetler başlamamış ise sıkmanın şiddetiyle oluşabilecek zararlar şeffaf plaklar ile azaltılabilir. Gece koruyucuları ise, uykudan önce ağza takılarak gıcırdatma eylemini engellemeye yönelik kullanılır. Bu koruyucular var olan sorunu tamamen ortadan kaldırmaz ancak gıcırdatma sebebiyle oluşan olumsuz etkileri azaltabilir. Ayrıca dişlerin daha ileri aşamalarda aşınarak zarar görmesini de engeller. Gece koruyucuları sayesinde hastanın alt ve üst dişlerini birbirine çarpmaz ve gıcırdatma yapılamaz."