Diş taşı ağız sağlığını olumsuz etkiliyor

Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Periodontoloji Uzman Dr. Ali Burak Ayrancı, bir ağzın sağlıklı kabul edilebilmesi için çürüksüz ve bütünlüğü bozulmamış dişlerin yanı sıra sağlıklı diş etlerine sahip olunması gerektiğini bunun için de diş taşı temizliğinin önemli olduğunu belirtti. Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Periodontoloji Uzman Dr. Ali Burak Ayrancı, ağız ve diş sağlığı konusuna bilgiler verdi. Ayrancı, ağız hijyeninin sağlanmasındaki yetersizlik sonucu dişlerin ve diş etlerinin üzerinde biriken bakteriyel plak tabakasının mikroorganizma içermesi açısından, diş ve diş eti sağlığı için son derece zararlı bir oluşuma neden olduğunu kaydetti. Diş eti hastalıklarının ilerleyen dönemlerde diş kayıplarına neden olabileceği vurgusunda bulunan Ayrancı, "Bakteriler, gıda ve doku artıklarından meydana gelen bu yumuşak tabaka tükürükteki minerallerin çökelmesiyle diş taşı (tartar) dediğimiz yapılara dönüşür. Diş taşları hem fiziksel olarak daha çok bakteri plağı biriktirecek pürüzlü bir ortam oluşturmaları, hem de bakteri yoğunluğunu arttırmaları sebebiyle ağızda oluşmasını asla istemediğimiz yapılardır. Bakterilerin dişle diş etinin birleşim sınırındaki diş etinde başlattıkları iltihap (gingivitis), kendisini diş etinde kanama, kaşıntı, kızarıklık, şişlik ve kötü ağız kokusu ile belli eder ve vaktinde tedavi edilmezse ilerleyerek diş eti ve diş çevresindeki kemiğin kaybına, apse oluşumlarına, dişlerde sallanmaya (periodontitis) sebep olur ve nihayetinde dişlerin kaybedilmesiyle sonuçlanır. Bu noktada anlaşılması gereken en önemli husus, bir ağzın sağlıklı kabul edilebilmesi için çürüksüz ve bütünlüğü bozulmamış dişlerin yanı sıra sağlıklı diş etlerine de sahip olması gerektiğidir. Dişlerinizde çürük olmasa ve sağlam olsalar bile, diş eti hastalığının dişi ağızda tutan dokuları eritmesi vasıtasıyla da dişlerinizi kaybedebileceğinizi göz önünde bulundurmalısınız. İşte durumun bu raddeye gelmemesi için diş eti iltihabının ortadan kaldırılması gerekmektedir" dedi.

"Diş taşını dişlerden uzaklaştıran kimyasal bir madde yok"

Diş eti iltihabına zemin hazırlayan diş taşlarının temizlenmesinin elzem bir tıbbi gereklilik olduğunun altını çizen Ayrancı, hastaların diş taşı temizliğine önyargıyla yaklaşıldığı kaydederek şunları söyledi:

"Hastalarımızın bir kısmı yanlış bilgi ve inanışlarla diş taşı temizliğinin gerekliliğini sorgulamakta ve başka metotlar önerilmesini istemektedir. Gargara, antibiyotik gibi hastalığa sebep olan etkenler olan bakteri plağı ve diş taşı ortadan kaldırmadıkça hiçbir kimyasal madde bu iltihabı tamamen iyileştiremez. Hasta düzenli oral hijyen uygulamalarıyla diş fırçalama, dişlerin ara yüzlerinin temizlenmesi plağı, diş hekimi ise klinikte diş taşlarını uzaklaştırmalıdır. Diş taşını hekim tarafından uygulanan mekanik temizlik haricinde ağızdan uzaklaştırabilen herhangi bir kimyasal madde veya yöntem günümüz tıbbında mevcut değildir ve aksini iddia etmek bilimsellikten uzaklaşmak olacaktır."

"Temizleme işlemi hekim tarafından yapılmalı"

Son olarak tedavi kısmına da değinen Ayrancı, "Temel diş eti tedavisi diş taşı temizliği ve diş eti altındaki daha inatçı diş taşı ve iltihabi dokuların uzaklaştırılması (küretaj) şeklinde hekim tarafından özel aletler kullanarak uygulanmaktadır. Titreşimle çalışan (ultrasonik) cihazlar ve el aletleri kullanılarak diş taşları ağızdan uzaklaştırılmaktadır. Daha ileri tedavi gerektiren vakalarda diş etlerinin ameliyatla açılarak temizlenmesi gerekebilmektedir" diye konuştu.