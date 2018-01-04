Dişler için gizli tehdit; diş taşları!

Oysa önemsenmeyen ağız ve diş sağlığı, sadece estetik kaygıları değil, birçok hastalığı da beraberinde getiriyor. Özellikle de diş taşı oluşumunun ilk sebebi olan ihmalkarlığımız zamanda daha ağır sonuçlar yaratıyor.

Diş hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, sağlıklı ağzın en büyük düşmanı diş taşlarını ve yarattığı etkileri anlattı.

Diş taşı oluşumunun ilk sebebi önemsemediğimiz diş bakımımız…

Rutin olarak yapılmayan ağız bakımının sebep olduğu en yaygın problem diş taşları ya da bilinen adıyla dişte kireçlenme problemi. Üstelik şöyle bir kısır döngü var ki, doğru yapılmayan ağız bakımı diş taşına sebep olurken diş taşları da başka hastalıklara davetiye çıkarıyor. Bunun da sebebi ağızda bulunan saydam ve yapışkan bir tabaka olan diş plağıdır. Günde iki kez fırçalama olmadığı takdirde saydam ve yapışkan olan diş plağı tükürükle beraber karışarak diş yüzeyine yapışır. Diş yüzeyinde sert ve pütürlü bir tabaka oluşur. Bu tabaka ise diş taşı olarak bilinen tartardır ve doktor müdahalesi olmadan geçmesi mümkün değildir.