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Dişlerinizi fırçalamadan önce bir düşünün

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.03.2018 11:36 | Son Güncelleme

Protez Uzmanı İlker Arslan, kullanılan diş macunlarının mutlaka sentetik kıllardan yapılmış ve uçları yuvarlak sonlandırılan türden olması gerektiğini söyledi.Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez Uzmanı Diş Hekimi İlker Arslan, “Hiç bir diş macunu harikalar yaratmaz.

Dişlerinizi fırçalamadan önce bir düşünün

Protez Uzmanı İlker Arslan, kullanılan diş macunlarının mutlaka sentetik kıllardan yapılmış ve uçları yuvarlak sonlandırılan türden olması gerektiğini söyledi.
Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez Uzmanı Diş Hekimi İlker Arslan, “Hiç bir diş macunu harikalar yaratmaz. Flor içeren diş macunları hassasiyeti gidermek ve çürüğe karşı direncin sağlaması açısından faydalıdır. Tadı hoşumuza giden bir diş macununu kullanmak bizi her zaman motive edecektir. Dişlerin arka kısımlarına kadar rahatlıkla ulaşabilmelidir” dedi.
Fırçalama tekniğinde ise en temel prensibin dişlerin bütün yüzeylerine fırçanın en az üç kez temas etmesi olduğunu ifade eden Dt. Arslan, “Fırçalama sonrasında dil dişler üzerinde pürüz hissetmemelidir. Fırçalama sırasında ileri geri yapılan yatay hareketlerden kesinlikle kaçınılmalıdır. Fırçalama her zaman diş etinden dişe doğru yapılmalıdır. Dil yüzeyi mutlaka fırçalanmalıdır. Diş eti rahatsızlığı olan hastalarda mutlaka doktor tarafından önerilen diş fırçaları tercih edilmelidir. Eğer dişleri yatay hareketlerle fırçalarsak ,kısa vadede herhangi bir problem oluşmaz ancak uzun vadede dişlerin boyun kısımlarında aşınmalar görülür. Diş etlerinde çekilmeler olabilir. Ayrıca dişlerin ara yüzeylerinde oluşan plaklar etkin bir biçimde temizlenmez. Fırçalama esnasında ise diş eti kanaması ile karşılaşırsak bu diş eti rahatsızlığını gösterir ve mutlaka hekime başvurulması gerekir” diye konuştu.
Son olarak elektrikli diş fırçaları hakkında da bilgi veren Diş Hekimi İlker Arslan, “Özellikle el becerisi yeterli olamayan ve engelli bireylerde kullanılan elektrikli diş fırçaları elle fırçalamaya oranla daha efektif bir temizlik yapılabilmesini sağlamaktadır. Bu fırçalar kullanılırken en önemli faktör dişlere fazla bastırmadan ve 45 derecelik açı temas ettirilmelidir” açıklamalarında bulundu.

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