Distoniden beyin pili ile kurtuldu

Afyon Kocatepe Üniversitesi Büro Yönetimi Bölümü öğrencisi Fatih Mehmet Kuran, 8 yaşındayken ortaya çıkan ve ilerleyen yıllarda şiddeti artan kasılmalar ve titremeler nedeniyle üniversite eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kasların istem dışı hareket etmesiyle ortaya çıkan hastalık olan distoni nedeniyle sokağa çıkamaz hale gelen Kuran, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Tanju Uçar tarafından muayene edildi. Fatih Mehmet Kuran, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan 'beyin pili' ameliyatıyla 14 yıldır yaşadığı sarsıntı ve titremelerinden kurtuldu. Kendisine 8 yaşında distoni teşhisi konulduğunu kaydeden Kuran, titremelerinin giderek arttığını bu nedenle üniversitedeki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldığını söylledi. Kuran, "Şimdi sağlığıma kavuşacağım. İyileşince okuluma devam edeceğim" dedi.

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, kasların istem dışı hareket etmesiyle ortaya çıkan hastalık olan distoni ile 14 yıldır mücadele eden üniversite öğrencisi Fatih Mehmet Kuran (22), Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde takılan beyin piliyle sağlığına kavuştu.

AMELİYAT 10 SAAT SÜRDÜ

Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Tanju Uçar, hastanın beyin bölgesinde tespit edilen ve hareket bozukluğuna neden olan bölgelere ince elektrotlar yerleştirildiğini belirterek, "Zor ve ileri teknolojinin gerekli olduğu ameliyatı yaklaşık 10 saate gerçekleştirdik" dedi.

Distoninin, beynin bazı bölgelerindeki yapısal elektriksel ile kimyasal bozukluklardan ortaya çıkan ve kişinin kontrol edemediği istem dışı hareketlerle karakterize bozukluk olduğunu aktaran Prof. Dr. Uçar, "Doğumdan itibaren bazı rahatsızlıklardan olabildiği gibi sonradan gelişen birtakım olaylar da distoni adı verilen hastalığa yol açar. Bu hastalığı ilaçlarla kontrol edemiyoruz. En uygun tedavi seçeneği, derin beyin stümilasyonu dediğimiz ya da halk arasında beyin pili denilen uygulamadır. Beynin küçük noktalarına ince elektrotlar, ince kablolar göndererek elektriksel elektrokimyasal aktiviteleri yeniden düzelttik" diye konuştu.

30'UNCU 'BEYİN PİLİ' AMELİYATI

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde uzun süredir bu ameliyatları yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Uçar, "Bu hastamızla birlikte 30'uncu beyin pili ameliyatını yapmış olduk. Bilgisayar programlama sistemlerine dayanan bir çalışmayla beynin hangi noktasına bu işlemi yapacağımızı 1 gün öncesinde tespit ediyoruz. Ertesi gün hastanın başına özel cihaz yerleştirerek, filmler çekiyoruz. Yaptığımız planlamaya uygun olarak gireceğimiz noktanın milimetrik olarak hesaplamasını yapıp, operasyonu gerçekleştiriyoruz. Çünkü 1 milimetre hataya yer yok. Gireceğimiz yer zaten 2 milimetrelik bir yer. Yeri tespit ettikten sonra uzun ve zorlu bir çalışma gerçekleştiriyoruz" dedi.

