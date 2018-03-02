Diyabet 5 grupta sınıflandırıldı

İsveçli ve Finlandiyalı bilim adamlarının yaptığı araştırma, diyabet hastalarının 5 kategoriye ayrıldığını ortaya koydu.

Sonuçları "The Lancet Diabetes and Endocrinology" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde 14 bin 775 hastanın kanları ve sağlık verileri ayrıntılı incelendi.

Lund Üniversitesi Diyabet Merkezi ve Finlandiya Moleküler Tıp Enstitüsünün yürüttüğü araştırma, geleneksel olarak Tip 1 ve Tip 2 olarak ikiye ayrılan diyabet hastalarının aslında 5 grupta sınıflandığını gösterdi.

Bilim adamları genç ve sağlıklı görünen hastaların yer aldığı 1. kümenin, insülin üretiminin oluşmadığı Tip 1'e benzer ağır otoimmun diyabetleri olduğu belirtildi. Yine genç ve sağlıklı kiloya sahip olanların bulunduğu 2. kümedekilerin bağışıklık sisteminin kusurlu olmadığı, ancak bu gruptakilerin insülin üretmekte zorlandığı tespit edildi.

Araştırmada, genellikle kilolu olan 3. kümedeki hastalarda insülin üretildiği, ancak vücudun buna artık yanıt vermediği, 4. kümedekilerde obeziteye bağlı diyabet görüldüğü, bu kişilerin çok kilolu ve metabolik açıdan 3. kümedekilere yakın olduğu kaydedildi. Diğer hastalardan daha yaşlı 5. kümedekilerde ise hastalığın seyrinin çok daha hafif olduğu kaydedildi.

Uzmanlar, 2. kümedeki hastaların körlük, 3. kümedekilerin böbrek hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğuna dikkati çekti.

Araştırmanın bulgularının, diyabet hastalığında kişiye özel tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunması öngörülüyor.

Dünyada her 11 yetişkinden biri, kalp krizi, inme, körlük, böbrek rahatsızlığı ve ampütasyon riskini arttırdığı bilinen diyabet hastası.