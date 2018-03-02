HABER

Diyabet 5 grupta sınıflandırıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.03.2018 12:25 | Son Güncelleme

İsveçli ve Finlandiyalı bilim adamları, diyabet hastalarını 5 kümeye ayırdı - Bulguların kişiye özel tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor

İsveçli ve Finlandiyalı bilim adamlarının yaptığı araştırma, diyabet hastalarının 5 kategoriye ayrıldığını ortaya koydu.

Sonuçları "The Lancet Diabetes and Endocrinology" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde 14 bin 775 hastanın kanları ve sağlık verileri ayrıntılı incelendi.

Lund Üniversitesi Diyabet Merkezi ve Finlandiya Moleküler Tıp Enstitüsünün yürüttüğü araştırma, geleneksel olarak Tip 1 ve Tip 2 olarak ikiye ayrılan diyabet hastalarının aslında 5 grupta sınıflandığını gösterdi.

Bilim adamları genç ve sağlıklı görünen hastaların yer aldığı 1. kümenin, insülin üretiminin oluşmadığı Tip 1'e benzer ağır otoimmun diyabetleri olduğu belirtildi. Yine genç ve sağlıklı kiloya sahip olanların bulunduğu 2. kümedekilerin bağışıklık sisteminin kusurlu olmadığı, ancak bu gruptakilerin insülin üretmekte zorlandığı tespit edildi.

Araştırmada, genellikle kilolu olan 3. kümedeki hastalarda insülin üretildiği, ancak vücudun buna artık yanıt vermediği, 4. kümedekilerde obeziteye bağlı diyabet görüldüğü, bu kişilerin çok kilolu ve metabolik açıdan 3. kümedekilere yakın olduğu kaydedildi. Diğer hastalardan daha yaşlı 5. kümedekilerde ise hastalığın seyrinin çok daha hafif olduğu kaydedildi.

Uzmanlar, 2. kümedeki hastaların körlük, 3. kümedekilerin böbrek hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğuna dikkati çekti.

Araştırmanın bulgularının, diyabet hastalığında kişiye özel tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunması öngörülüyor.

Dünyada her 11 yetişkinden biri, kalp krizi, inme, körlük, böbrek rahatsızlığı ve ampütasyon riskini arttırdığı bilinen diyabet hastası.

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!
Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!
Eğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attıEğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attı
Cepheden ailesine yolladı! Cepheden ailesine yolladı!
4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı! 4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"The Lancet Diabetes and Endocrinology" diyabet

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de kaç asker şehit oldu? Savunma Bakanlığı'ndan kahreden açıklama

Afrin'de kaç asker şehit oldu? Savunma Bakanlığı'ndan kahreden açıklama

8 askerimiz nasıl şehit oldu? Gündem yaratacak açıklama Ağar'dan geldi!

8 askerimiz nasıl şehit oldu? Gündem yaratacak açıklama Ağar'dan geldi!

OHAL komisyonundan binlerce kişiyi ilgilendiren haber!

OHAL komisyonundan binlerce kişiyi ilgilendiren haber!

Afrin'de art arda son dakika haberler: Raco'nun merkezine ulaşıldı

Afrin'de art arda son dakika haberler: Raco'nun merkezine ulaşıldı

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının 11. dakikasındaki pozisyon tartışma yarattı

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının 11. dakikasındaki pozisyon tartışma yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çocuklarda ağırlık egzersizi nasıl yapılmalı?

Çocuklarda ağırlık egzersizi nasıl yapılmalı?

Tuzu sınırlayın ömrünüzü uzatın!

Tuzu sınırlayın ömrünüzü uzatın!

Bu besinler kalın bağırsak kanserine kalkan oluyor

Bu besinler kalın bağırsak kanserine kalkan oluyor

Uzmanlara kulak verin

Uzmanlara kulak verin

Uygulanan ‘Girişimsel Radyoloji’ hastalara avantaj sağlıyor

Uygulanan ‘Girişimsel Radyoloji’ hastalara avantaj sağlıyor

3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü

3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.