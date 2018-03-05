Diyabet cerrahisinde başarı oranımız yüksek

Diyabet Cerrhisi Uzmanı Prof. Dr. Haluk Reaci Ünalp, tip-2 diyabetin cerrahi çözümünün mümkün olduğunu belirterek, "Ameliyat ile hem şeker ilaçlarından hem de insülin iğnelerinden kurtulmak mümkün. Yapılan ameliyatın başarı oranının yüzde 95’den fazla" dedi.

Uluslararası sağlık standartlarında, modern altyapısı ve ileri teknolojisi ile hizmet veren Özel Ege Şehir Hastanesi, yeni standartlara uygun, SGK anlaşmalı, endokrin hastalıkları uzmanı onaylı obezite ve diyabet cerrahisini de gerçekleştiriyor. Hastanenin Obezite ve Diyabet Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Haluk Reaci Ünalp, halk arasında ’şeker hastalığı’ olarak nitelenen diyabetin, son yıllarda tüm dünyada artış göstermekte olduğunu belirterek, diyabet hastalığının tedavi yöntemi, hangi diyabet hastalarının bu tedaviden faydalanabileceği hakkında detaylı bilgiler verdi.

Diyabet hastalığı cerrahi girişimle çözülebilir

Prof. Dr. Haluk Reaci Ünalp, diyabetin çok eskiden beri bilinen ve vücudun birçok mekanizmasını (kalp damar, böbrek, göz, sinir sistemi, cilt vb) kötü etkileyen bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti: ’’Tip-2 diyabetin cerrahi çözümü mümkün. Uygun hastalar, ameliyat ile hem şeker ilaçlarından hem de insülin iğnelerinden kurtulabilir. Yapılan ameliyatın başarı oranı yüzde 95 den fazla, yani insülin iğnelerinden kurtulmak ve şekerli gıda alsanız bile normal şeker seviyesi ile yaşamak mümkün. Biz ameliyat öncesi iyi ve detaylı bir ön inceleme yapıyoruz. Hastanın Tip-2 diyabet olması gerekli. Tip-1 için ameliyat yapılamıyor. Tip 2 diyabetli hastaya ameliyat öncesi yapılan bazı tetkikler sonrası kabaca ameliyat sonraki başarı oranı belirleniyor. Yani uygun olan hastaların belirlenmesi çok önemli.’’