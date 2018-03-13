Diyabet hastaları dikkat

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Asım Kayıklık, diyabetin göz dahil olmak üzere birçok organa zarar verdiğini belirterek, "Diyabet hastaları düzenli göz kontrollerini aksatmamalı" dedi.

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Asım Kayıklık, diyabet hastalarında göz tansiyonu (glokom) ve kataraktın iki kat fazla göründüğünü ifade ederek, "Gözün keskin görme bölgesinde, sarı leke dediğimiz ve sinir tabakasının merkezinde maküla denilen bölgenin şişmesine maküla ödemi denir. Maküla ödemi diyabet hastalarında görme kaybına neden olan rahatsızlıkların başını çekmektedir" diye konuştu.

"Körlüğe neden olabilir"

Op. Dr. Kayıklık, makülanın yeterli ölçüde kanla beslenemediği için normal çalışmasını sürdüremediğini ve bunun sonucunda görmenin bulanıklaştığını söyledi. Beslenmeyi sağlamak için gözün retina üzerinde anormal yeni damarlar oluşturduğunu kaydeden Kayıklık, "Ancak bu damarlar normal beslenmeyi sağlayamazlar ve kanayarak göz içi kanama ve retina dekolmanı oluşturabilmektedir. Tedavi edilmezse körlükle sonuçlanabilir" dedi.

Hastalarda görmenin yavaşça azalabileceği gibi ani görme kayıplarının da yaşanabileceğini belirten Op. Dr. Asım Kayıklık, "Gözlerinde hasar başlamasına rağmen hastaların hiçbir şikayeti olmayabilir. Düzenli muayene ile diyabete bağlı görme kayıpları engellenebilir" ifadelerini kulandı.