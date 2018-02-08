Diyabet hastalarına seminer

Dursunbey Devlet Hastanesinde görev yapan Uzman Doktor Ali Kırık, Dursunbey’de oldukça yoğun görülen diyabet hastalarına eğitim semineri verdi.

Dursunbey M. Akif Ersoy Kültür Merkezinde diyabet hastalarına yönelik olarak eğitim semineri verildi. Gerçekleşen eğitim seminerine katılım yüksek olurken, Uzman Doktor Ali Kırık ve Diyetisyen Beyza Çalışır hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri katılımcılara anlattı.

Toplantının başlangıç saatini hemşireye tutturan Uzman Doktor Ali Kırık, Dünya’da her bir dakikada iki insanın Şeker hastalığına dayalı sebeplerle yaşamını yitirdiğini vurguladı. Dikkat çekici olması açısından sunum boyunca saati soran Doktor Ali Kırık, bilinçli bir tedavi ile şeker hastalığının minimum seviyeye indirilebileceğini belirtti. Şeker Hastalığı tanısı konulan hastaların tamamen bu hastalıktan kurtulmalarının imkansız olduğunu ifade eden Kırık, kontrol ve tetkiklerin ömür boyu devam etmesi gerektiğini söyledi.

Kırık, diyabet hastalığı, risk unsurları ve tedavi yöntemleri hakkında da bilgi vererek diyabette beslenme ve diyetin önemine dikkat çekti. Diyabetle gelen hastalıklar üzerinde duran Kırık, “Diyabet sadece kan şekeri yüksekliği olmayıp, aynı zamanda kalp damar rahatsızlıkları, sinir sistemi rahatsızlıkları, göz damarlarında ciddi değişiklikler ve böbreklerde zamanla önemli hasarlara yol açan bir hastalıktır. Diyabet hastalığı, majör olarak diyabetik nöropati, retinopati, nefropati, kalp damar hastalıkları ve diyabetik ayak yaraları başta olmak üzere, 5 majör hastalığı beraberinde getirmektedir” şeklinde konuştu.

Eğitim seminerinde Beslenme Diyetisyen Beyza Çalışır’da diyabetli hastalarda beslenmenin en önemli kontrol unsuru olduğunu belirterek, kontrollü beslenme ve diyet alışkanlığının mutlaka kazanılması gerektiğini vurguladı.