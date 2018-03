“Diyabet son 10 yılda yüzde 100 arttı”

Türkiye’de son zamanlarda gittikçe daha da yayılan diyabet hastalığı hakkında değerlendirmelerde bulunan Uzman Dr. Yavuz Öztürker, Türkiye’de diyabetin son 10 yılda yüzde 100 arttığını söyleyerek, Türkiye’de her 11 kişiden 1’inin şeker hastası olduğunu belirtti.

Şeker hastalığı diğer adıyla diyabetin; sık görülen, ciddî sonuçlara yol açan ve pankreasın ürettiği insülinin yetersizliği veya etkisizliğinden kaynaklanan bir rahatsızlık olduğunu ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi VM MedicalPark Hastanesi’nden Uzman Dr. Yavuz Öztürker, Avrupa ülkeleri içerisinde Rusya ve Almanya’dan sonra diyabetin en fazla görüldüğü üçüncü ülkenin Türkiye olduğunu kaydederek, “Son 10 yılda diyabete yakalanan hasta sayısında yüzde 100 oranında bir artış var ”dedi.

“Avrupa’da şekerin en hızlı yükseldiği ülke Türkiye”

Türkiye’de diyabetli hasta sayısındaki artışa dikkat çeken Uzman Doktor Yavuz Öztürker, Türkiye’nin, Avrupa ülkeleri içinde diyabetin en hızlı artığı birinci ülke olduğunu söyleyerek “Avrupa ülkeleri içerisinde Rusya ve Almanya’dan sonra da diyabetin en fazla görüldüğü üçüncü ülkeyiz. Son 10 yılda diyabete yakalanan hasta sayısında yüzde yüz oranında bir artış var. 10 yıl önce nüfusa oranla diyabet hastası yüzde 7 oranındayken şimdilerde bu oran yüzde 14’lerde” dedi.

“Türkiye’de her 11 kişiden 1’i şeker hastası”

“Türkiye’de ne yazık ki her 11 kişiden 1’i şeker hastası ve daha dramatik olan şeker hastası olarak gördüğümüz her iki kişiden biri hastalığının farkında değil” diyen Öztürker, diyabetin hafife alınmayacak ve görmezden gelinmeyecek kadar ciddi bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, “Bilinmeyen bir şeyi tedavi etmemiz mümkün değil. Tedavi etmemiz için önce hastanın, hasta olduğunu bilmesi ve hastalığın ciddiyetinin farkında olması lazım. Şeker hastalığı çok hızlı yayılan, tüm vücut sistemini, damar yapılarını etkileyen önemli bir hastalık ”dedi.