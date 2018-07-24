Diyabetik ayak nedir? Diyabetik ayak tedavisi nasıl olur? Diyabetik ayak belirtileri ve nedenleri nelerdir?

Diyabetik ayak dünyada her 5 diyabet hastasından 1’inin hastaneye ilk başvuru nedeni oluyor. Diyabetik hastaların ayağında açılan yara yani diyabetik ayak durumu nasıl tedavi edilebilir? Hastalar diyabet hastası olduklarını ayaklarında yara açıldığı zaman öğrenebiliyor! Acıbadem Altunizade Hastanesi Yara Bakım Servisi’nden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Emre Özker diyabetik ayak ile ilgili, yaklaşık her 4 diyabet hastasından 1’inin de hayatları boyunca en az bir kere ayaklarında yara açılacağını belirterek “Yapılan araştırmalar gösteriyor ki diyabet birçok kanserden daha ölümcül bir hastalık haline geldi. Ayakta açılan yara ayağın kesilmesinden hayati riske kadar pek çok soruna yol açabiliyor.” diyor. Doç. Dr. Emre Özker’den çok önemli uyarılar, öneriler…

Diyabetik ayak hastalığında, dyabetik bir hastanın ayağında enfeksiyon oluştuğunda ya da yara açıldığında bu yarayı ‘ufak, kendiliğinden kapanır’ demeksizin, vakit kaybetmeden bir uzmana göstermek şart. Zira diyabetik hastaların gerek ayak yapıları gerekse bağışıklık sistemleri zayıf olduğundan, normal şartlarda enfeksiyon oluşturmayacak kadar güçsüz bir bakteri baş edilmesi zor ve uzun bir enfeksiyona yol açabiliyor. Acıbadem Altunizade Yara Bakım Servisi’nden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Emre Özker “Bunun yanı sıra, enfeksiyon dönemlerinde diyabetik hastaların kan şeker düzenlenmeleri de normalden daha zor hale gelir. Düzensiz kan şekeri de bu savaşta, savaşçı hücrelerin görevlerini yapamamalarına yol açar ve vücut savunması iyice zayıflar. Bir enfeksiyon halinde bu hastalar mutlaka hekime başvurmalı, yatak istirahati almalı, yaralarının üzerine basmamalarını sağlayacak özel gereçler kullanmalı, yara ve kandan örnekler alındıktan sonra vakit kaybetmeden geniş etkili antibiyotikler başlanmalıdır” diyor.