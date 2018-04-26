Diyabetik ayak yaralarında plazmaferez tedavisi

Diyabetik ayak yaralarının ana nedeninin sinir tahribatından kaynaklanan nöropati veya kanlanma bozukluğu olduğunu belirten Özel Ege Şehir Hastanesi Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Namıg Jafarov, diyabetik ayağın plazmaferez ile tedavisi hakkında detaylı bilgiler verdi.

Diyabetes mellitus, pankreasın yeterince insülin üretemediği veya vücudun, üretilmiş insülini etkili şekilde kullanamadığı durumlarda oluşan kronik bir hastalık olduğunu kaydeden Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Namıg Jafarov, "Bu durum, başta kan damarları ve sinirler olmak üzere çoğu vücut sistemlerini ciddi biçimde hasara uğratan kan şeker düzeyinin artmasına (hiperglisemiye) neden olur." dedi.

Diyabetik ayak yaralarının oluşumu (patogenez)

Diyabetin komplikasyonu olarak ortaya çıkan sinir tahribatı ve tıkayıcı damar hastalıklarının birlikte en çok etkilediği organın, hastanın alt ekstremitesi olduğunu belirten Jafarov, "Diyabetik ayak yaralarının ana nedeni sinir tahribatından kaynaklanan nöropati veya kanlanma bozukluğudur. Periferik nöropati diyabetik ayak yaralarının önde gelen nedenidir. Hastaneye yatırılan hastaların çoğunda çarpma, vurma, batma, yanma vs. gibi hastanın farkına varmadığı bir fiziksel etkenin yarayı başlattığı bilinmektedir. Hastalar yaralanmayı erken dönemde fark etmez ve ayakta kalmaya, yürümeye devam ederler, bu da ilerleyici doku hasarına yol açar. Damar hastalıkları ayak yaralarının oluşumunda daha az sorumludur. Hastaların ayak kan akımında azalma olduğundan besleyici madde, oksijen ve antibiyotiklerin yaralı bölgeye ulaşması kısıtlanmıştır. Kan akımının azalması yaralanmış, ülsere olmuş bölgedeki iyileşmeyi zorlaştırır." diye konuştu.