Diyabetik çocuklar kampta buluştu

9-18 yaşları arasında 96 diyabetik çocuğa ev sahipliği yapıyor. Aygaz’ın 14 yıldır destek verdiği, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Büyüme-Gelişme ve Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı Çocuk Sağlığı Enstitüsü ile Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği tarafından gerçekleştirilen kampta, çocuklar keyifli bir tatil geçirmenin yanı sıra kendi kendilerine yeterek yaşayabilmeleri için ihtiyaç duydukları birçok konuda uzmanlardan destek alıyor. Diyabetli çocuklara sağlıklı ve mutlu yaşamanın yollarını öğretmek, aralarındaki dayanışmayı geliştirmek, özgüvenlerini artırmak amacıyla gerçekleştirilen Diyabetik Çocuklar Kampı, DSİ İznik Sosyal Tesisleri’nde çocuklara ev sahipliği yapıyor. Çocuklar, 11 Ağustos tarihine kadar sürecek olan kampta, çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirmenin yanı sıra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Büyüme-Gelişme ve Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı Çocuk Sağlığı Enstitüsü ile Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği tarafından gerçekleştirilen eğitimlerle diyabetle yaşamayı öğreniyor.

Aygaz’ın 14 yıldır destek verdiği kampa, bu yıl 9-18 yaş arasındaki 96 diyabetik çocuk katıldı. Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin yanı sıra temel diyabet bakımı ve tedavisiyle ilgili her gün bir saat teorik ders alan çocuklara kamp boyunca profesör ve uzman doktorlar tarafından uygulamalı eğitimler veriliyor. Türkiye’nin çocuklara yönelik ilk sağlık kampı olma özelliği taşıyan etkinlikte, diyabetik çocuklara kendi kendilerine yeterek yaşayabilmeleri için ihtiyaç duydukları pek çok konuda destek sağlanıyor. BUGÜNE KADAR 2 BİNİ AŞKIN ÇOCUK KATILDI



Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği tarafından ilk olarak 1993 yılında düzenlenen kamp, her yıl yaz kampı olarak düzenleniyor. Diyabetli çocukları bir araya getirerek, tip 1 diyabetli çocuk ve ergenlerin diyabetli olarak yaşama konusundaki eksikliklerini ve uygulama güçlüklerini gidermeyi hedefleyen kampa, bugüne kadar Türkiye’nin her yerinden yaklaşık 2 bin çocuk ve ergen katıldı. DİYABETLİ YAŞAM EĞLENCEYE DÖNÜŞTÜ



Bilgi ve becerilerini artıran ve yeni dostlar edinen katılımcıların grup yöneticiliklerini , diyabet konusunda eğitimli 18 yaş üstü diyabetli kişiler yapıyor.

Yüzme, basketbol, futbol, jimnastik ve tenis gibi spor aktivitelerinin yanı sıra el sanatları, dans, resim ve müzik gibi sanatsal etkinliklere de katılan çocuklara ve ergenlere, hareketli kamp yaşamı içinde insülin, egzersiz ve beslenme tedavisinin yöntemleri; kendi insülin iğnesini yapamayan çocuklara iğne yapma öğretiliyor. Psikososyal destek için psikolog ve psikiatrislerin hazır bulunduğu kampta eğitim ve destek toplantıları yapılırken, çocuklar bir taraftan da kampın son gecesinde yapacakları sanatsal gösterilerin hazırlıklarını eğlenceye dönüştürüyor. AYGAZ HAKKINDA



Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 14. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren, Aygaz; LPG’nin tüpgaz, otogaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 2.359 tüpgaz bayisi ve 1.710 otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 40’tan fazla ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpleri her gün 60 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez, tesisler, bayiler, istasyonlar ve tankerler olmak üzere 25 bini aşkın kişiye yarattığı iş imkânı ile 55 yılı aşkın süredir Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.