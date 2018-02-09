Diyabetlileri kalp hastalığından koruyacak 6 önlem!

Diyabet, hayat kalitesini ve süresini tehdit eden sonuçları ile birlikte global bir sağlık sorunu olarak kabul ediliyor. Ne yazık ki, modern yaşam ve teknolojideki ilerlemelerin de etken olduğu hareket eksikliği ve beslenme bozukluklarının da tetiklediği kilo artışı, her yaşta yeni diyabet vakalarının daha sık görülmesine yol açıyor. Ayrıca ülkemizde yaşam süresinin uzaması da erişkin nüfustaki diyabet artışının bir sebebi olarak gösteriyor. Diyabetin, yarattığı sağlık sorunlarının yanında diğer kronik hastalıklar için de risk oluşturduğunu belirten Acıbadem International Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Güliz Erdem, bunların başında da kalp hastalıklarının geldiğini söylüyor. Diyabetik erişkinlerde, diyabetik olmayanlara göre kalp hastalığından yaşam kayıpları 2 ila 4 kat artıyor. Ancak iyi haber, diyabetin kontrol altına alınması ile kalp hastalığı riskini azaltmak mümkün. Bu nedenle iyi bir kan şekeri kontrolünün kalp hastalığından korunmada çok önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Güliz Erdem, riski düşürecek önerileri anlattı.

Diyabetle yaşam süresi arttıkça risk de artıyor



Diyabet varlığında yüksek kan şekeri kan damarlarına zarar veriyor; bu nedenle kan basıncı, kolesterol yüksekliği, sigara içimi gibi kalp damar hastalıklarının önemli risk faktörlerinden birini oluşturuyor. Ayrıca, diğer faktörlerle birlikte yaşanıyorsa, kalp hastalığı gelişim riski de katlanıyor. Doç. Dr. Güliz Erdem, diyabetin hem kalp hastalığının daha erken yaşta görülmesi, hem de daha şiddetli seyretme riskini de beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor. Üstelik diyabetle yaşam süresi uzadıkça hastalıkla karşılaşma riski yükseliyor. Riski düşürmek için neler yapılmalı?



Kan şekerini kontrol edin: Diyabetin kısa ve uzun dönem komplikasyonlarının önüne geçebilmek için, kan şekerinin kontrol altında olması son derece önem taşıyor. Bu nedenle 3 ay içindeki ortalama kan glikoz seviyesini gösteren HbA1c değerinin %6.0’dan düşük olması gerekiyor. Ve kan şekeri kontrol altında tutulamadığı sürece HbA1c değeri de yükseliyor. Hipertansiyonu hedef değerlerde tutun: Hipertansiyon, kalp hastalığı için çok önemli bir risk faktörü. Bu nedenle hipertansiyonu olan hastalarda hedef kan basıncı değerinin 140/90 mmhg olması gerektiği belirtiliyor. Ancak, diyabetle birlikte olduğunda ortaya çıkan yüksek kardiyovasküler risk nedeni ile kan basıncının130/80 mmhg ve altında olmasının yarar sağlayacağına dikkat çekiliyor.

Kolesterol düzeylerinizi düzenli takip edin: Kötü huylu kolesterol denilen LDL yüksekliğinde, kalp damarlarının daralma riski artıyor. İyi huylu kolesterol HDL ise zararlı kolesterolün kandan uzaklaştırılması ve böylece kalp krizi riskinin azalmasını sağlanıyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Güliz Erdem, diyabetli hastalarda ulaşılması gereken LDL seviyelerinin, diyabeti bulunmayanlara göre daha düşük olması, kalp hastalıkları riskinin azaltılmasında önem taşıdığını söylüyor. Tip 2 diyabeti olan bireylerde başka bir risk faktörü veya organ hasarı yoksa, LDL değerinin 100 mg/dl’nin altına düşürülmesi gerekiyor. Bununla birlikte, kalp damar hastalığı, böbrek hastalığı bulunan, 40 yaşın üzerinde olan ve kalp hastalıklarına ilişkin diğer risk faktörleri bulunanlarda, LDL değerinin 70 mg /dl’nin altına düşürülmesi önem taşıyor. Doç. Dr. Güliz Erdem, diyabetli kişilerin kalp sağlığının korunması için kolesterol seviyelerini düzenli olarak kontrol ettirmeleri ve doktorları ihtiyaç duyarsa da ilaç kullanmaya başlamaları gerektiğini söylüyor.