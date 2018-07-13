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Diyabette ayak sağlığınız için çıplak ayakla sakın dolaşmayın

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.07.2018 14:31 | Son Güncelleme

Diyabet ayak bakımı için oldukça dikkat edilmesini zorunlu kılan bir hastalıktır. Yaz aylarında çıplak dolaşılması diyabet hastalarının ayak sağlığı için tehdit oluşturabilir. Diyabetiniz varsa çıplak ayakla dolaşmak sizin için vazgeçilmez bir alışkanlık olmaktan çıkmalıdır. Diyabet hastalarının çıplak ayakla dolaşmamaları gerektiği gibi ayakkabı seçimleri de oldukça önem taşımaktadır. İşte yaz aylarında diyabette ayak bakımı ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Diyabette ayak sağlığınız için çıplak ayakla sakın dolaşmayın

Diyabetik ayak problemi yaşamamak için yaz aylarında çorap giymeye önem gösterilmesi gerekmektedir. Peki diyabetik ayak nedir? Şeker hastalığına bağlı olarak dolaşım sisteminde oluşan bozukluklar ayakta yaraların oluşmasına ve enfekte olarak kangrene dönüşmesine sebep olabilir. Bu durum geri dönülmez sonuçları beraberinde getireceğinden diyabet hastaları ayak bakımı konusunda çok dikkatli olmalıdır.

DİYABETİNİZ VARSA ÇIPLAK AYAKLA DOLAŞMAYIN

Yazın, özellikle tatilde çıplak ayakla gezmeyi herkes çok sever. Ancak diyabetliyseniz ve ayaklarda sinir harabiyeti başlamışsa batan bir şeyi ya da yanığı hissedemeyebilirsiniz. Liv Hospital Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serpil Salman “Diyabet her zaman kontrol altında tutulması gereken bir hastalık. Diyabet (şeker) gibi kronik hastalığı olanların ayak sağlığı için tatilde de dikkatli olması gerekiyor” diyor. Prof. Dr. Serpil Salman diyabette ayak bakımı için önerilerde bulundu.

Ayakkabı seçimine dikkat edin: Yazın terlik, açık ayakkabı kullanımı artar. Ayakkabı seçimini doğru olmalı, yumuşak, deri ayakkabı tercih edilmelidir. Parmak arası terlikler bu bölgeyi tahriş edebilir, yaraya neden olabilir.

Diyabetlilerin, özellikle de ayaklarında duyu kaybı gelişmiş olanların kesinlikle çıplak ayakla dolaşmamaları gerekir. Bazen çok kolay çıkabilen bir terlik veya ayakkabı giyildiğinde hasta durumu fark etmeyip batan bir şeyi ya da ayağın yandığını hissedemeyebilir. Bu durum iyileşmesi çok güç yaralara neden olur.

AYAKKABI UYGUN DEĞİLSE SANDALET TERCİH EDİN

Ayakta his kaybı (nöropati) varsa ve terlik giyiyorsanız ayağınızdan çıktığını fark etmeyebilirsiniz. Ya da fark etmeseniz bile kalabalık ortamlarda bu durumu kontrol edemeyip çivi, sivri çakıl, ya da aşırı sıcak olan bir yere basmak zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle ayakkabı giymek uygun değilse bile sandalet tercih etmelisiniz.

HER AKŞAM AYAK TABANLARINIZI KONTROL EDİN

Özellikle kumsal gibi sıcak ve batıcı-sivri şeyler içerebilecek zemine çıplak ayakla basmayın. Ayaklarınızı koruyun. Her akşam ayak tabanlarınızı bir ayna yardımı ile kontrol edin.

ILIK SUYLA YIKAYIP İYİCE KURULAYIN

Her gece yatmadan önce ayağınızı ılık suyla yıkamalı ve parmak araları dahil olmak üzere iyice kurulamalı, ayak tabanlarınızı yaralanma, nasıl oluşumu bakımından gözden geçirmelisiniz. Ayak kuruluğunu önlemek için parmak araları haricinde ayağınıza nemlendirici bir losyon sürmelisiniz. Ayaklarda his kaybı varsa kullanacağınız suyun sıcaklığını önce dirseğinizle kontrol etmelisiniz.

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