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Diyafram kanserinin belirtilerine dikkat!

Op. Dr. Erkan Yıldırım Op. Dr. Erkan Yıldırım
SAĞLIK HABERLERİ  | 16.02.2018 17:23 | Son Güncelleme

Diyafram kanseri ilk defa 1868 yilinda tanimlanmistir (Fibrom - bag dokusundan kaynakli tümör). Diyafram tümörleri nadir görülür; Selim ve Habis tümörler olarak iki gruba ayrilir.

Diyafram kanserinin belirtilerine dikkat!

-- Selim tümörler (%58): Diyafram kistleri ve Lipomlar
-- Habis tümörler: Rabdomiyosarkomlar ve Fibrosarkomlar
-- Metastatik selim (endometrioz) ve habis tümörler

Nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir?

  • Bele, karina veya sirta vuran agri
  • Bazen sikayet yapmaz (%15), tesadüfen tespit edilir.

Neden kaynaklanır?

Cevap:
-- Kanser yapici maddelere maruziyet ve baska organ kanserlerinin varligi diyafram kanseri riskini arttirmaktadir.

Diyafram kanseri neden önemlidir?

Cevap:
-- Tanida geç kalindiginda ölümcül sonuclari vardir.
-- Kadinlarda biraz daha fazla görülür
-- 40 yas civari sik görülse de 28 günlük bir bebekte ve 80 yasindaki bir hastada da tespit edilmistir.

Diyafram vücudumuzda hangi işlevi görür?

Cevap:
-- Karin boslugu ile gögüs kafesini birbirinden ayiran kas yapisidir.
-- Solunum islevinin %60'ini diyafram yapmaktadir.
-- Hiçkirik olusmasinda görev alir

Ne gibi tedavi yöntemleri uygulanır?

Cevap:
-- Hastaligin patolojik tanisina göre;
Kemoterapi, Radyterapi ve Cerrahi yöntemlerin hepsi kullanilir.
Başarı oranı nedir

Yüzde yüz iyileşme imkanı var mıdır?

Cevap: Erken tani ve tedavi ile iyilesme sansi vardir.

Kimler risk altındadır?

Cevap:
-- Kadinlarda bir miktar daha fazla görülür
-- Baska organ kanserleri varsa ya kan yoluyla ya da komsuluk yoluyla diayframi tutabilir.

Tedavinin ardından nasıl bir süreç izlenir?

Cevap: Hastalarin ilgili tüm klinik bölümler (Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Cerrahi) tarafindan yakindan takibinin ve desteginin yapilmasi en uygun yaklasimdir.

Erkan YILDIRIM, MD, TS & TSS (f.e.t.c.s.)

Göğüs Cerrahi & Akciğer Transplant Cerrahi

info@goguscerrahisi.com.tr

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Anahtar Kelimeler:
diyafram kanseri kanser

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