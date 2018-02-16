Diyafram kanserinin belirtilerine dikkat!

-- Selim tümörler (%58): Diyafram kistleri ve Lipomlar

-- Habis tümörler: Rabdomiyosarkomlar ve Fibrosarkomlar

-- Metastatik selim (endometrioz) ve habis tümörler

Nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir?



Bele, karina veya sirta vuran agri

Bazen sikayet yapmaz (%15), tesadüfen tespit edilir.

Neden kaynaklanır?



Cevap:

-- Kanser yapici maddelere maruziyet ve baska organ kanserlerinin varligi diyafram kanseri riskini arttirmaktadir.

Diyafram kanseri neden önemlidir?



Cevap:

-- Tanida geç kalindiginda ölümcül sonuclari vardir.

-- Kadinlarda biraz daha fazla görülür

-- 40 yas civari sik görülse de 28 günlük bir bebekte ve 80 yasindaki bir hastada da tespit edilmistir.

Diyafram vücudumuzda hangi işlevi görür?



Cevap:

-- Karin boslugu ile gögüs kafesini birbirinden ayiran kas yapisidir.

-- Solunum islevinin %60'ini diyafram yapmaktadir.

-- Hiçkirik olusmasinda görev alir

Ne gibi tedavi yöntemleri uygulanır?



Cevap:

-- Hastaligin patolojik tanisina göre;

Kemoterapi, Radyterapi ve Cerrahi yöntemlerin hepsi kullanilir.

Başarı oranı nedir

Yüzde yüz iyileşme imkanı var mıdır?



Cevap: Erken tani ve tedavi ile iyilesme sansi vardir.