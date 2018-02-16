Diyafram kanserinin belirtilerine dikkat!

-- Selim tümörler (%58): Diyafram kistleri ve Lipomlar
-- Habis tümörler: Rabdomiyosarkomlar ve Fibrosarkomlar
-- Metastatik selim (endometrioz) ve habis tümörler
Nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir?
Neden kaynaklanır?
Cevap:
-- Kanser yapici maddelere maruziyet ve baska organ kanserlerinin varligi diyafram kanseri riskini arttirmaktadir.
Diyafram kanseri neden önemlidir?
Cevap:
-- Tanida geç kalindiginda ölümcül sonuclari vardir.
-- Kadinlarda biraz daha fazla görülür
-- 40 yas civari sik görülse de 28 günlük bir bebekte ve 80 yasindaki bir hastada da tespit edilmistir.
Diyafram vücudumuzda hangi işlevi görür?
Cevap:
-- Karin boslugu ile gögüs kafesini birbirinden ayiran kas yapisidir.
-- Solunum islevinin %60'ini diyafram yapmaktadir.
-- Hiçkirik olusmasinda görev alir
Ne gibi tedavi yöntemleri uygulanır?
Cevap:
-- Hastaligin patolojik tanisina göre;
Kemoterapi, Radyterapi ve Cerrahi yöntemlerin hepsi kullanilir.
Başarı oranı nedir
Yüzde yüz iyileşme imkanı var mıdır?
Cevap: Erken tani ve tedavi ile iyilesme sansi vardir.
Kimler risk altındadır?
Cevap:
-- Kadinlarda bir miktar daha fazla görülür
-- Baska organ kanserleri varsa ya kan yoluyla ya da komsuluk yoluyla diayframi tutabilir.
Tedavinin ardından nasıl bir süreç izlenir?
Cevap: Hastalarin ilgili tüm klinik bölümler (Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Cerrahi) tarafindan yakindan takibinin ve desteginin yapilmasi en uygun yaklasimdir.
Erkan YILDIRIM, MD, TS & TSS (f.e.t.c.s.)
Göğüs Cerrahi & Akciğer Transplant Cerrahi
info@goguscerrahisi.com.tr
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