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Diyarbakır’da ‘1. Basamak Kanser Taramalarında Güncel Gelişmeler’ semineri

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.04.2018 15:21 | Son Güncelleme

Memorial Diyarbakır ve Dicle Hastaneleri tarafından, aile hekimlerine yönelik “1.Basamak Kanser Taramalarında Güncel Gelişmeler” konulu seminer düzenlendi.

Diyarbakır’da ‘1. Basamak Kanser Taramalarında Güncel Gelişmeler’ semineri

Memorial Diyarbakır ve Dicle Hastaneleri tarafından, aile hekimlerine yönelik “1.Basamak Kanser Taramalarında Güncel Gelişmeler” konulu seminer düzenlendi. Seminerde, Diyarbakır Aktif Aile Hekimleri Derneği tarafından Memorial Sağlık Grubu’na vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür plaketi verildi.
Memorial Diyarbakır ve Dicle Hastaneleri tarafından, aile hekimlerine yönelik “1.Basamak Kanser Taramalarında Güncel Gelişmeler” konulu seminer düzenlendi. Dicle Hastanesi toplantı salonunda düzenlenen seminerde, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Seyfettin Sarıbaş, Diyarbakır Aile Hekimleri Derneği Eğitim Sorumlusu Uzm. Dr. Asuman Katılmış, Memorial Diyarbakır Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ezgi Roza Gül, Memorial Dicle Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Remzi Beştaş ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hakan Meral tarafından sunumlar yapıldı.
65 hekimin katılım gösterdiği seminerin açılış konuşmasında Memorial Dicle ve Diyarbakır Hastaneleri Direktörü Dr. Abdurrahman Aktaş, bu tür seminerlerin ve aile hekimliğinin önemine vurgu yaparak, hasta ve sağlık çalışanlarının daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli olan “Empati” konusuna değindi. Daha sonra konuşmacılar tarafından Diyarbakır ve çevresindeki kanser istatistikleri ve aile hekimlerinin 1. Basamakta zorunlu olan kanser tarama testlerinin uygulanma ve değerlendirme aşamasında karşılaştıkları zorluklar, kolon, meme ve rahim ağzı kanserleri ile ilgili güncel gelişmeler içeren bilgiler sunuldu. Seminer sonunda katılımcılardan gelen sorular yanıtlandı.
Seminerde, Diyarbakır Aktif Aile Hekimleri Derneği tarafından, Memorial Sağlık Grubu’nun yapılan seminerlere vermiş olduğu destekten dolayı Diyarbakır ve Dicle Hastaneleri Direktörü Dr. Abdurrahman Aktaş’a teşekkür plaketi verildi.

Diyarbakır’da ‘1. Basamak Kanser Taramalarında Güncel Gelişmeler’ semineri

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