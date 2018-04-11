Diyarbakır’da hastane kablolarına yıldırım düştü

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin elektrik kabloları yıldırım düşmesi sonucu yandı. Jeneratörler ile elektrik sağlanan hastanede planlı ameliyatlar bir gün süreyle ertelenirken, sorunun giderilmesi çalışmalar devam ediyor.

Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin elektrik kabloları yıldırım düşmesi sonucu yandı. Durumu fark eden hastane yetkilileri Dicle Elektrik Dağıtım arıza servisine haber verdi. Sorunun giderilmesi için hem Dicle Elektrik hem de hastane teknik elemanları çalışmalarını sürdürüyor.

Ameliyatlar ertelendi

Yaşanan sorunun ardından hastaneye jeneratörler tarafından enerji sağlanıyor. Hastanede bulunan 2 adet jeneratör olası bir duruma karşı 4 saat arayla devreye sokularak hastaneye kesintisiz enerji verilmeye çalışılıyor. Tedbirler kapsamında acil ameliyatlar dışında kalan planlı ameliyatlar bir gün süreyle ertelendi. Yetkililer yaşanan sorunun bugün çözüme kavuşturulup yarın sabahta itibaren hastanenin olağan işleyişine devam edeceğini belirtti.