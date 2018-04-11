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Diyarbakır’da hastane kablolarına yıldırım düştü

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.04.2018 16:28 | Son Güncelleme

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin elektrik kabloları yıldırım düşmesi sonucu yandı.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin elektrik kabloları yıldırım düşmesi sonucu yandı. Jeneratörler ile elektrik sağlanan hastanede planlı ameliyatlar bir gün süreyle ertelenirken, sorunun giderilmesi çalışmalar devam ediyor.
Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin elektrik kabloları yıldırım düşmesi sonucu yandı. Durumu fark eden hastane yetkilileri Dicle Elektrik Dağıtım arıza servisine haber verdi. Sorunun giderilmesi için hem Dicle Elektrik hem de hastane teknik elemanları çalışmalarını sürdürüyor.

Ameliyatlar ertelendi
Yaşanan sorunun ardından hastaneye jeneratörler tarafından enerji sağlanıyor. Hastanede bulunan 2 adet jeneratör olası bir duruma karşı 4 saat arayla devreye sokularak hastaneye kesintisiz enerji verilmeye çalışılıyor. Tedbirler kapsamında acil ameliyatlar dışında kalan planlı ameliyatlar bir gün süreyle ertelendi. Yetkililer yaşanan sorunun bugün çözüme kavuşturulup yarın sabahta itibaren hastanenin olağan işleyişine devam edeceğini belirtti.

Hastaneden açıklama
Konuyla ilgili ulaştığımız hastane Başhekimi Mahmut Taş, “İncelemelerde bulunan DEDAŞ ekipleri bize sorunun yıldırım çarpması sonucu oluştuğunu söyledi. Tabi yıldırım trafoya mı çarptı yoksa elektrik hattına mı bilmiyoruz. Yıldırım düşmesi sonucu elektrik kablolarının zarar gördüğünü söylediler. Şuan hem bizim hastanemizin teknik ekipleri, mühendisleri hem de DEDAŞ ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Jeneratörlerimiz devrede hastaneye enerji sağlıyor. İki jeneratörümüz var onları da 4’er saat dinlendirerek hastaneye sürekli enerji veriyoruz. Hasta mağduriyeti yaşanmasın diye acil olan ameliyatlarımız dışındaki planlı olan ameliyatlarımızı bir gün süreyle erteledik. Bu akşam sorun çözülecek ve yarından itibaren hastanemiz olağan akışına dönecektir” dedi.

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