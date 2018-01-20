Diyet mi? Spor mu?

Diyetisyen Demirdöven, ‘’Beslenme ve egzersiz durumunuz her zaman bir bütün olmalı. Bu bilgi kirliliğinin içinde doğru ve bilimsel cevapları uzmanından almak ve yanlış uygulamalarla sağlığınızı kaybetmemek gerçekten çok önem kazanıyor.’’ dedi.

‘’Çevremizde sık sık sorulan, kafa karışıklığı yaratıp her yerde karşımıza farklı cevaplarla çıkan beslenme, diyet ve egzersizle ilgili sorular gün geçtikçe artmaktadır. Spor yaparak zayıflayamadığını söyleyen kişiler fiziksel aktiviteden vazgeçmekte, spor yapan bireyler ise yanlış beslenme uygulamalarıyla sağlıklarını tehlikeye atmaktadır.’’ diyen Demirdöven, egzersiz ve diyetin ortak altın kurallarını ve egzersizle diyeti harmanlayarak nasıl kilo verebileceğinizi sizlerle paylaştı.

İşte Diyetisyen Tansu Demirdöven’den egzersiz ve diyet üzerine 5 altın nokta;

TARTIYA ALDIRMA

Hareketsiz yaşam süren bireyler düzenli egzersiz programına başladıklarında vücutta değişiklikler oluşmaktadır. Egzersiz kas dokusu, kan hacmi, kas glikojen depolarını artırarak kilo artışına neden olabilir. Egzersiz başlangıcından itibaren en az 1 ay bu metabolizma değişiklikleri gözlemlersiniz. Bu yüzden bu süreçte tartıya bakmayın. Bir uzmana danışın ve vücut bileşim analiz ölçümü ile karar verin. Egzersiz ile kilo veremiyorum diyerek pes etmeyin!