Diyet yaparken bunları asla yapmayın

Diyetisyen Aysun İpek, güzel bir vücudun yağ ve kas dokusu dengeli olduğunda ortaya çıktığına dikkat çekerek, “Bu nedenle doğru bildiğiniz yanlışları biran önce düzeltip bedeniniz için en doğru olanı tercih etmeniz gerekmektedir” dedi.

Liv Hospital Samsun Beslenme ve Diyet Kliniğinden Aysun İpek, “diyet yaparken asla yapılmaması gerekenler” hakkında bilgi verdi. İpek, “Yaz mevsiminin yaklaşması ile beraber hızla kilo verme telaşı bu dönemde ortaya çıkabilecek birçok beslenme hatasını da beraberinde götürmekte. Bu nedenle özellikle doğru bilgi eşliğinde yol almak bedensel ve zihinsel sağlığınız açısından sizi daha iyi hissettirecektir. Başta belirtmek gerekir ki doğru beslenme mevsimsel bir olgu değildir. Sürekli kaybedilip kazanılan yağ doku zamanla direnç kazanacak ve her mevsim değişikliğinde vücudunuz kilo kaybetme konusunda daha çok zorlanacaktır. Güzel bir vücut yağ ve kas dokusu dengeli olduğunda ortaya çıkar. Yanlış bir beslenme modeli bu görüntüyü de sağlamayacaktır. Bu nedenle doğru bildiğiniz yanlışları biran önce düzeltip bedeniniz için en doğru olanı tercih etmeniz gerekmektedir” diye konuştu.

En büyük hata ekmek yememek

Diyetisyen İpek, “Diyet yapan kişilerin düştüğü en önemli hatalardan biri vücuda yeterli miktarda karbonhidrat vermemektir. Diyet yapıyorum diyerek ekmek, pilav, makarna, patates, mısır gibi besinlerin tüketimi tamamen kesildiğinde metabolizma ihtiyacı olan karbonhidratı glikojen deposu ve kandaki şeker bitince kas dokudaki karbonhidratı kullanarak sağlar, bu şekilde kas kaybedersiniz ve vücut kas doku ile birlikte su da kaybeder. Aslında diyette karbonhidratı kestiğinizde tartıdaki sizi mutlu eden sonuç su ve kas kaybıdır. Fakat vücudunuzdan uzaklaştırmak istediğiniz yalnızca yağ dokudur” şeklinde konuştu. Katı kurallara hayır

Katı kurallardan bahseden İpek, “Eğer günlük hayatınızda tatlıyı çok seviyor ve sıklıkla tüketiyorsanız tatlıyı tamamen kesip diyete başladığınızda kilo kaybınız hızlı olması muhtemeldir. Yalnız bu kadar çok sevdiğiniz bir şeyi katı kural koyup uzun süre hayatınızdan çıkaramayabilirsiniz. Asıl tehlike tam da burada başlar. Kilo kaybınıza güvenip özlediğiniz tatlıları hayatınıza kontrolsüz bir şekilde yeniden sokarak ve eski kilonuza kısa sürede geri dönebilirsiniz. Bu nedenle katı kurallar koymak yerine haftada 1 tatlı tüketmeyi tercih edebilirsiniz” şeklinde bilgilendirdi.

Uzun süre aç kalma

Aysun İpek uzun süre aç kalma konusunda, “Aç kalarak elbette kilo verebilirsiniz. Ancak gerçek kilo kaybını sağlamış olmazsınız. Vücudunuz kas depolarını enerji için kullanmaya başladığında karbonhidrattan yetersiz beslenmede olduğu gibi vücut yüksek oranda kas ve sıvı kaybına uğrar” dedi. Tek besin içeren diyetler

Tek besin içeren diyetlerin yanlış olduğuna değinen İpek, “Tek tip diyetler tek besin içerir ve vitamin, mineral ve kas kayıplarına sebep olur. Örneğin yalnızca et tüketimini destekleyen programda fazla miktarda protein alımı söz konusudur. Gereğinden fazla alınan protein, vücutta asit artık bırakır ve kemiklerden kalsiyum çekilmesine, böbreklere yük binmesine, bağırsak florasının bozulmasına yol açar. Başta kilo kaybını sağlasanız bile uzun dönemde metabolizma hızınızın düşmesine ve kilo kaybedememenize neden olacaktır” açıklamasında bulundu. Zayıflama ilaçlarına dikkat

İpek şöyle devam etti: “Yağ yakımını destekleyen ilaçlar kilo kaybında zorlanan herkesin başvurduğu yöntemler arasında. Bu ürünlerin uzun dönem kanıtlanmış etkileri olmamakla birlikte piyasadan etkilerinden dolayı birçoğu kaldırılmıştır. Yanlış kullanımları beyin hasarına, tiroit fonksiyon bozukluklarına, tansiyon problemleri gibi daha birçok sağlık problemine sebep olabilmektedir. Ürünler hakkında doğru bilgi için mutlaka bir uzmana danışın.”