Diyet yapayım derken kilo almayın

Diyet yapan insanların yaşamında doğru bildiği yanlışları yaparak vücutlarını yorduklarını ve buna bağlı metabolizmalarının yavaşladığını belirten Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Diyetisyeni Eda Bilen Doğuş, “Yanlış ve yetersiz beslenme birçok hastalığı beraberinde getirebilir” dedi.

Diyet yaparken dikkat edilmesi gereken birçok önemli nokta olduğunu söyleyen Diyetisyen Doğuş, “Diyet yaparken başarılı bir sonuca ulaşmak için yapılması gerekenlerin başında diyet yapmaya gerçekten karar vermiş olmak ve bu diyete kendini hazır hissetmek gereklidir. Diyet yapacak kişilerin doktor ve diyetisyen kontrolünde olması daha sağlıklı olacaktır. Bilinçsiz diyet yapmak hızlı kilo kaybına ve çeşitli hastalıkların meydana gelmesine neden olmaktadır” diye konuştu.

Diyet yapmaya karar veren kişilerin öncelikle bir doktor tarafından tahlil ve tetkiklerinin yapılması gerektiğini vurgulayan Doğuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kişinin mevcut olan kronik hastalığı, kullandığı ilaçlar ve geçirdiği hastalıklar var ise doktora bildirilmeli ve ona göre uygun bir diyet programı oluşturulması için diyetisyene başvurulmalı. Diyet süreci başlamış kişilerde motivasyonun sağlanması önemli bir husus olmakla beraber kişinin motivasyonunu kaybettirecek her türlü şeyden uzak durması gerekmektedir. Öncelikle diyet süresince stres ve olumsuzluklardan kaçınılmalıdır. Diyet yaparken her gün aynı saat aralıklarında yemek yemeye özen gösterilmeli ve program dışına çıkmamaya çalışılmalıdır. Diyetin hafif bir spor ile desteklenmesi daha sağlıklı kilo verilmesini sağlayacaktır.”

Bilinenin aksine ekmek tüketiminin kilo almaya değil, vermeye etkisi olduğunu dile getiren Diyetisyen Eda Bilen Doğuş, “Kendi kendine, profesyonel yardım almadan zayıflamaya çalışan kişiler bilinçsiz şekilde kalori kısacaklardır. Ne kadar az kalori, o kadar hızlı kilo kaybı ve sağlıklı yaşam olarak düşüneceklerdir. Diyet yaparken en büyük yanlışlardan birisi ekmeği hayatınızdan çıkartmak olacaktır. Bilinenin aksine ekmek tüketiminin kilo vermenizde önemli bir rolü vardır, sadece ne kadar ve ne çeşit tüketeceğinizi bilmeniz yeterlidir” dedi.

Diyet yaparken en önemli konulardan birisinin besinlerde porsiyon kontrolüne dikkat etmek olduğuna değinen Doğuş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bir ürünün üzerinde light yazıyor olması o ürünün sınırsızca tüketilebileceği, enerji içermediği anlamına gelmiyor. Burada önemli olan karbonhidrat-yağ-protein, her besin grubundan yeterli ve dengeli bir şekilde faydalanabilmek. Düşük kalorili veya tek besin grubu içeren diyet programları metabolizmanızı kıtlığa sokmaktan başka bir işe yaramaz. Bu diyetler sürdürülebilir değildir. Kısa zamanda zayıflayabilirsiniz ancak normal almanız gereken kaloriye çıkmanıza olanak sağlamazlar. En ufak kaçamağınızda bedeli kilo almak olur. Beraberinde vücudunuzda besin öğeleri yetersizliği oluşturması da cabasıdır.”