HABER

Diyet yapayım derken kilo almayın

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.03.2018 12:14 | Son Güncelleme

Diyet yapan insanların yaşamında doğru bildiği yanlışları yaparak vücutlarını yorduklarını ve buna bağlı metabolizmalarının yavaşladığını belirten Başkent Üniversitesi Adana Dr.

Diyet yapayım derken kilo almayın

Diyet yapan insanların yaşamında doğru bildiği yanlışları yaparak vücutlarını yorduklarını ve buna bağlı metabolizmalarının yavaşladığını belirten Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Diyetisyeni Eda Bilen Doğuş, “Yanlış ve yetersiz beslenme birçok hastalığı beraberinde getirebilir” dedi.
Diyet yaparken dikkat edilmesi gereken birçok önemli nokta olduğunu söyleyen Diyetisyen Doğuş, “Diyet yaparken başarılı bir sonuca ulaşmak için yapılması gerekenlerin başında diyet yapmaya gerçekten karar vermiş olmak ve bu diyete kendini hazır hissetmek gereklidir. Diyet yapacak kişilerin doktor ve diyetisyen kontrolünde olması daha sağlıklı olacaktır. Bilinçsiz diyet yapmak hızlı kilo kaybına ve çeşitli hastalıkların meydana gelmesine neden olmaktadır” diye konuştu.
Diyet yapmaya karar veren kişilerin öncelikle bir doktor tarafından tahlil ve tetkiklerinin yapılması gerektiğini vurgulayan Doğuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kişinin mevcut olan kronik hastalığı, kullandığı ilaçlar ve geçirdiği hastalıklar var ise doktora bildirilmeli ve ona göre uygun bir diyet programı oluşturulması için diyetisyene başvurulmalı. Diyet süreci başlamış kişilerde motivasyonun sağlanması önemli bir husus olmakla beraber kişinin motivasyonunu kaybettirecek her türlü şeyden uzak durması gerekmektedir. Öncelikle diyet süresince stres ve olumsuzluklardan kaçınılmalıdır. Diyet yaparken her gün aynı saat aralıklarında yemek yemeye özen gösterilmeli ve program dışına çıkmamaya çalışılmalıdır. Diyetin hafif bir spor ile desteklenmesi daha sağlıklı kilo verilmesini sağlayacaktır.”
Bilinenin aksine ekmek tüketiminin kilo almaya değil, vermeye etkisi olduğunu dile getiren Diyetisyen Eda Bilen Doğuş, “Kendi kendine, profesyonel yardım almadan zayıflamaya çalışan kişiler bilinçsiz şekilde kalori kısacaklardır. Ne kadar az kalori, o kadar hızlı kilo kaybı ve sağlıklı yaşam olarak düşüneceklerdir. Diyet yaparken en büyük yanlışlardan birisi ekmeği hayatınızdan çıkartmak olacaktır. Bilinenin aksine ekmek tüketiminin kilo vermenizde önemli bir rolü vardır, sadece ne kadar ve ne çeşit tüketeceğinizi bilmeniz yeterlidir” dedi.
Diyet yaparken en önemli konulardan birisinin besinlerde porsiyon kontrolüne dikkat etmek olduğuna değinen Doğuş, sözlerini şöyle tamamladı:
“Bir ürünün üzerinde light yazıyor olması o ürünün sınırsızca tüketilebileceği, enerji içermediği anlamına gelmiyor. Burada önemli olan karbonhidrat-yağ-protein, her besin grubundan yeterli ve dengeli bir şekilde faydalanabilmek. Düşük kalorili veya tek besin grubu içeren diyet programları metabolizmanızı kıtlığa sokmaktan başka bir işe yaramaz. Bu diyetler sürdürülebilir değildir. Kısa zamanda zayıflayabilirsiniz ancak normal almanız gereken kaloriye çıkmanıza olanak sağlamazlar. En ufak kaçamağınızda bedeli kilo almak olur. Beraberinde vücudunuzda besin öğeleri yetersizliği oluşturması da cabasıdır.”

Flaş uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat!Flaş uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat!
Instagram'da büyük değişiklik!Instagram'da büyük değişiklik!
Ünlü çikolatacı rekor kefaletle serbest!Ünlü çikolatacı rekor kefaletle serbest!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
‘Daha sağlıklı Bursa’ için iş birliği

‘Daha sağlıklı Bursa’ için iş birliği

PAÜ “Gamma Knife Ünitesi” ile Denizli’de sağlık turizminin arttırılmasını hedefliyor

PAÜ “Gamma Knife Ünitesi” ile Denizli’de sağlık turizminin arttırılmasını hedefliyor

Biga’da Tıp Bayramı etkinlikleri

Biga’da Tıp Bayramı etkinlikleri

Sık tekrarlayan hıçkırık gizli reflü habercisi olabilir

Sık tekrarlayan hıçkırık gizli reflü habercisi olabilir

Medicabil’den “spor her yerde” sunumu

Medicabil’den “spor her yerde” sunumu

Prof. Dr. Kurtoğlu: “Tuzu sınırlarken iyotu hayatınızdan çıkarmayın”

Prof. Dr. Kurtoğlu: “Tuzu sınırlarken iyotu hayatınızdan çıkarmayın”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.