"Diyete başlamadan önce beyin diyeti yapın"

İSTANBUL, (DHA)- DİYETE yeni bir kapı aralayan beyin diyetinin zayıflamanın önündeki tüm engelleri ortadan kaldırdığına dikkat çeken Doç. Dr. Müge Arslan, "Diyette önemli olan uzun dönemde davranış değişikliği yaratabilmektir. Diyete başlamadan önce beyin diyeti yaparak kendinizi sürece hazırlayabilirsiniz” dedi.

Yaz ayları gelmeden başlanılan diyet programları, az kalori uğruna bilinçsiz ve sağlıksız beslenme sorunları da beraberinde getiriyor. Kişinin isteksiz başladığı diyet, verilen kiloların fazlasıyla geri alınmasıyla son bulabiliyor. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Arslan, diyete başlamadan önce beyni bu sürece hazırlamak gerektiğini ve kalıcı kilo kaybının ancak başarı olarak görülebileceğini söyledi.

"DİYETİ AĞZINIZLA DEĞİL, BEYNİNİZLE YAPIN"

Diyetin sosyal yaşamları kısıtlama olarak algılanmaması gerektiğini belirten Doç. Dr. Müge Arslan, başlanılan diyetin hemen sonlandırılmaması gerektiğini belirtti. Arslan, “Diyete yönelik yanlış bakış açısı var. Bahaneler üretiyoruz. Fakat şunu unutuyoruz. Diyeti ağnızla değil beyninizle yapmalıyız. Diyet kavramının oluşmasındaki en önemli etken; toplumun yanlış, yetersiz ve dengesiz beslenmesi. Bunun da beraberinde getirdiği obezite, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, hipertansiyon gibi bir çok sağlık sorunu. Yani temeldeki sorun, yetersiz, dengesiz ve sağlıksız beslenmedir” diye konuştu.