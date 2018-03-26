Diyetisyen Başar, “Dikkatli beslenme ile bahar yorgunluğu azaltılabilir”

Özel Ege Liva Hastanesi Diyetisyeni İrem Başar, bahar aylarında hissedilen yorgunluğun, beslenmeye dikkat edilmesi ile etkisinin azaltılacağını belirtti.

Özellikle Aydın ve çevresinde bahar mevsimi ve beraberinde gelen yorgunluğun iyice hissedilmeye başlandığını belirten Liva Hastanesi Diyetisyeni İrem Başar, bahar yorgunluğunun nedeninin, havaların ısınmasıyla artan elektrik yükü ve vücut metabolizmasında gerçekleşen değişimler olduğunu ifade etti. Başar, “Yaz ayları yaklaşırken, uygun diyet yapmamak, hareketsiz yaşam biçimi, aşırı kafein, sigara, alkol ve madde kullanımı gibi etkenler bahar yorgunluğunu artırtan etkenlerin arasında yer alıyor” dedi.

Sabah kahvaltısı çok önemli

Gereğinden fazla karbonhidrat ağırlıklı beslenmenin vücutta uyku ve yorgunluk haline sebep olabildiğini açıklayan Başar, beslenmede tam buğdaylı, çavdarlı, yulaflı ve kepekli, rafine edilmemiş tahılların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Sabah yapılacak dengeli bir kahvaltının önemli olduğunu ve sabah yorgunluğunu atmaya destek olacağını belirten Başar, “Kahvaltıda besleyici ve hafif yiyecekler tercih etmeli, taze meyve suyunu kahvaltıdan eksik etmemeliyiz. Diğer öğünlerde de çok ağır yemekler yerine, sebze, zeytinyağlı ağırlıklı beslenmeliyiz. Haşlama, ızgara etleri tercih etmeliyiz” dedi.

D Vitamininin vücutta en düşük olduğu dönem Mart ayıdır

Bahar aylarında vücudun daha çok vitamine ihtiyaç duyduğunu açıklayan Başar, “Bağışıklık sistemimizin güçlenmesi için C vitaminlerince zengin yeşil yapraklı besinler, kırmızı renkli sebze meyveler çok faydalıdır. Yeterli potasyum almak, içinde domates, patates ve kayısıyı bol tüketmekte fayda var. Bahar yorgunluğuna etkisi olabilecek bir başka neden ise D vitamini eksikliğidir. D vitaminin en temel kaynağı güneş ışığıdır. Vücutta D vitamininin en yüksek olduğu dönem Eylül ayı, en düşük olduğu dönemse Mart ayıdır. D vitamini eksikliğinde halsizlik, yorgunluğun yanında sırt ve eklem ağrıları görülebilir” diye konuştu.

Fiziksel aktivite ve su olmazsa olmaz

Diyetisyen Başar, canlanmak için en önemli maddelerden birisinin ise fiziksel aktivite olduğunu belirterek, “Spor olarak açık havada yapılan hızlı tempolu bir yürüyüş ve sabahları yapılacak 15 dakikalık egzersizlerin güne zinde başlamayı sağlar. Ayrıca her gün 2-2,5 litre su tüketilmelidir. Lenf dolaşımımızı düzene koyup, bağırsak hareketlerimizi kolaylaştıran bitki çaylarını ihmal etmemeliyiz” dedi.