Diyetisyen Başar’dan menopoz dönemine giren kadınlara uyarı

Aydın Liva Hastanesi Diyetisyeni İrem Başar, menopoz dönemine giren kadınların bu süreçte kilolara karşı daha dikkatli olmalarını önerdi. Başar, menopoz dönemindeki hormonal değişiklikler nedeniyle bu süreci yaşayan kadınların kilo almaya daha müsait olduğunu belirterek süreç boyunca kadınların daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Menopozun doğurganlık yeteneğinin son bulduğu dönem olduğunu ifade eden Ege Liva Hastanesi Diyetisyeni İrem Başar, “Erken ya da geç her kadın mutlaka menopoz sürecini yaşar. Bu süreç kimi zaman rahat geçerken, kimi zamanda sıkıntılı olabilir. Şişman kadınlarda daha erken olmakla birlikte menopoz yaşı 48- 55 olarak belirtilmektedir. Fakat sebebi ne olursa olsun 40 yaş öncesi ortaya çıkan menopoz, erken menopoz olarak adlandırılır. Kadınlar bu döneme kadar, üretkenliği sağlayan östrojen-progesteron hormonları sayesinde doğurganlıklarını korurlar. Menopoz döneminde organizmada önemli değişiklikler gözlenir; bunların dışında hormonal değişiklikler gelmektedir. Menopoz dönemde sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite yapma ve ek olarak tıbbi tedavi çok önemlidir. Menopoz sonrası kadınlarda, beden kitle indeksi ile meme kanseri arasında pozitif ilişkinin varlığını gösterir. Bu nedenle menopozdaki kadınların mutlaka vücut ağırlıklarını hedef tartılarında tutmaları önemlidir. Menopoz sonrası kadınlardaki en büyük problem hızlı kilo alınmasıdır. Kimi kadınlar yemek yemekten bağımsız olarak yağlandıklarını hissederler. Bu normal fizyolojinin getirdiği bir yağlanmadır. Daha önce kilo sorunu olmayan kadınlarda da şişmanlık gelişebilmektedir. Östrojen düzeyindeki azalma besin alımını etkiler ve bazal metabolik hızda azalmaya neden olur. Bu nedenle menopoz dönemi ve sonrasında kadınlar kilolarını dikkat etmeli ve kesinlikle kendilerine uygun spor ya da yürüyüşe önem vermelidir” dedi.

Menopoza girmiş kadınlarda kardiyovasküler hastalıklar ve osteoporozis gibi hastalıkların gelişme riskinin fazla olduğunu da kaydeden Diyetisyen Başar, “Kardiyovasküler hastalıkların gelişmesinde sadece östrojen hormonu değil menopoz öncesi kadının beslenme durumu, şişmanlık, sigara kullanımı da menopoz sonrası etkendir. Menopozda östrojen düzeyindeki azalma nedeniyle kadınların kemik kaybı hızlanır, böylece kalsiyum gereksinimi artar. Bu dönemde idrarda kalsiyum atımındaki artış, bağırsaklardan kalsiyumun etkin emilmesindeki azalma ve diyet ile yeterli kalsiyumun alınmaması, kemik kaybının sebeplerindendir. Menopoz sonrası sağlığın korunması ve kaliteli yaşam için, diyet ve yaşam şekli önemlidir. Bu dönemde beslenmeye daha çok dikkat edilmeli gerekirse uzman tavsiyesi ile beslenilmelidir” diye konuştu.