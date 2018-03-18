Diyetisyen Beyza Vural Öten: “Fazla tuz tüketimi hastalıklara neden oluyor”

Medicana Konya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Beyza Vural Öten, fazla tuz kullanımının hastalıklara neden olduğunu belirterek, yemekleri lezzetlendirmek için tuz yerine çeşitli baharatlar kullanılmasını tavsiye etti.

Türkiye’de her 10 kişiden 3‘ünde hipertansiyon görüldüğünü söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Beyza Vural Öten, “Oluşumunda aşırı tuz tüketiminin önemli bir etken olduğu hipertansiyon, dünyada önlenebilir ölüm nedenleri içerisinde önemli risk faktörüdür. Önlenebilmesi için yaşam tarzı değişikliği ve tuz alımını azaltmak oldukça etkili. İnsan vücudunun bazı fonksiyonları için sodyuma ihtiyacı varken fazla alınması hastalıklarına neden olabilmektedir. Vücutta sıvı ve kan basıncı dengesinin düzenlenmesi, kas ve sinir sisteminin düzgün çalışması için sodyum gereklidir. Ancak aşırı tuz tüketiminin hipertansiyon dışında mide kanseri, böbrek hastalıklarının gelişimiyle de yakından ilişkili olduğu belirlenmiştir. Vücuttan kalsiyum atımını artırarak, kemik erimesinin (osteoporoz) ilerlemesinde rol oynayarak özellikle menopoz sonrası kadınların bilinçsiz tuz tüketimine dikkat etmesi gerekiyor” dedi.

“Yetişkinlerin günde 1,5 gram sodyuma ihtiyacı vardır”

Dünya Sağlık Örgütüne ( WHO) göre bir yetişkinin sağlıklı bir biçimde yaşantısını sürdürebilmesi için günde 1,5 gram sodyuma ihtiyacı olduğunu belirten Diyetisyen Beyza Vural Öten, “Bilinen sofra tuzu ana maddesi sodyum klorürdür. Bir de doğal besinlerden gelen tuz var o ise sodyumdur. Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre bir yetişkinin sağlıklı bir biçimde yaşantısını sürdürebilmesi için günde 1,5 gram sodyuma ihtiyacı vardır. Bu sayıyı 2.5 ile çarpınca ihtiyacımız olan tuz miktarını elde etmiş oluruz ki bu da 5-6 gram, yani 1 çay kaşığı tuz eder. Yapılan çalışmalar Türkiye’de kişi başı ortalama tüketilen tuz miktarının tam 18 gram, yani tavsiye edilenin 3 katı olduğunu göstermektedir. Bu miktarın yüzde 56’sı yemek tuzundan, yüzde 32’si ekmekten, yüzde 13’ü sofra tuzundan geliyor. Bunun dışında paketli gıdaların, abur cubur ürünlerin, hazır soslar, fast foodlar, tütsülenmiş etler, salamura zeytin peynirler, hazır salçalar da gizli tuz kaynakları olarak tuz tüketimimizi artırıyor” ifadelerini kullandı.