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Diyetisyen Duygu Selçuk'tan yılbaşında doğru beslenme uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ | 30.12.2017 13:18 | Son Güncelleme 2 saat önce

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden Diyetisyen Duygu Selçuk, yılbaşı gecesinde doğru beslenmenin önemini anlatarak, yeni yıla sağlıklı bir şekilde girmek için önerilerde bulundu.Diyetisyen Selçuk, yılın son günü sabahtan itibaren dengeli beslenilmesi gerektiğini belirtti. Selçuk, sabah güne hafif bir kahvaltı ile başlanması, öğle ise dengeli bir öğün ile güne devam edilmesi önerisinde bulundu. Sadece yılbaşı akşamına odaklanmanın yanlış olduğunu vurgulayan Duygu Selçuk, şöyle dedi:"Bizim yanlış yaptığımız nokta; sadece yılbaşı akşamına odaklanmak; 'Akşam yemek yiyeceğim, sabah hiçbir şey yemeyeceğim' mantığıyla ilerlemek. Yılbaşı akşamı hindinin yanı sıra tavuk ve balık da tüketsek mutlaka haşlama, buğulama, ızgara olmasını istiyoruz. Kızartma gibi ağır öğünlerin olmamasını tercih ediyoruz. Alkol tüketiminde; alkol oranı az olan ürünler tercih edilmeli. Rakı, viski, votka tarzı içeçekler yerine, şarap ve şampanya tercih edilmeli. Yılbaşı ardından sabah fazla yüklenmeye bağlı hazımsızlık gelişebilir. Hazımsızlığı gidermek için en azından kahvaltı öncesinde 40 dakikalıkyürüyüş yapılmalı, bol su tüketimi olmalı. Özellikle alkol tüketimine bağlı baş ağrıları olabiliyor. Alkol aynı zamanda vücudumuzdan fazla sıvı kaybına sebep oluyor. O sıvı kaybı karşılanmadığı zaman da baş ağrısı gelişebiliyor. Bunu engellemek için bol bol su içmeliyiz. Bunların yaşanmaması için akşam öğününde gerektiği kadar yemek yemeliyiz."

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