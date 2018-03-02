D vitamini eksikliğinin kilo vermeyi zorlaştırdığını belirten Diyetisten Aysun İpek, "Yoğun miktarda yağ, dokuda tutulan D vitamininin vücut tarafından kullanımı azalmaktadır" dedi.

Liv Hospital Samsun Beslenme ve Diyet Kliniğinden Diyetisten Aysun İpek D vitamini eksikliği ile kilo problemleri arasındaki bağ hakkında açıklamalarda bulundu. Kışın genelde kapalı ortamlarda durulduğunu belirten İpek, "Kış mevsiminin gelmesi, havaların soğuması ile birlikte, kapalı ortamlarda daha çok vakit geçirmeye başladık. Yaz dönemine oranla çok daha hareketsiz olabileceğimiz bu mevsimin aslında hareket dışında metabolizma yavaşlamasına ve kilo kaybı hızını düşürmesine bir önemli etkisi daha var. D vitamini güneş ışınları yardımıyla sentezlenir ve vücudumuzda birçok metabolik süreçte büyük öneme sahiptir. Yapılan araştırmalar tarafından da obezite ve fazla kilo ile yakından ilişkisi olduğu tespit edilmiştir.Bu nedenle D vitamini düzeylerinin tespit edilip, destek sağlanmasının önemi zayıflamak isteyen ve obezite ile mücadele eden bireyler ve sağlıklı yaşamın bir parçası olarak oldukça büyük öneme sahiptir. Peki, D vitamini eksikliğinin nedenleri nedir? Yetersiz güneş ışığı, gıda kısıtlamasına bağlı eksiklik, emilimi etkileyen hastalıklar (çölyak, chron, kistik fibrozis vb), bazı ilaçlar, karaciğer ve böbrek hastalıkları, metabolik eksiklikler (obezite)" dedi.

Fazla kilolu ve obez bireylerde D vitamini düzeyinin düşük olduğunu belirten İpek, "Obezitede karaciğer yağlanması çok sık karşılaşılan bir durum buna paralel olarak da D vitamini aktif hale gelmesi zorlaşmaktadır. Ayrıca leptin hormonu dediğimiz tokluk mekanizmasını uyaran hormonun obez bireylerde fazla olması vücutta D vitamini yapımını da olumsuz etkilemektedir. Yoğun miktarda yağ dokuda tutulan D vitamininin vücut tarafından kullanımı da azalmaktadır. Daha kapalı kıyafetlerin tercih edilmesi güneş ışınlarından faydalanmaya engel olmasıyla yine D vitamini düzeyini olumsuz etkilemektedir" diye konuştu.