Diyetisyenden ‘Detoks’ uyarısı

Diyetisyen Kübra Akın, vücudun arındırılması için vatandaşları detoks konusunda uyardı.

Batman’da özel bir hastanede görev yapan Diyetisyen Kübra Akın, detoks ile ilgili herkesin dilinde olan detoks suyunu ve sıvılarını nasıl kullanmamız gerektiğini anlattı. Akın, “Son zamanlarda detoks ile ilgili yazılar var. Herkesin dilinde, detoks yapıyorum, detoks kullanıyorum, detoks içecekleri dolanıyor ama detoks nedir? Hangi zamanlarda yapılır? Bununla ilgili bilgilendirmekte fayda var” dedi.

“Detoks vücudu arındırmak ve temizlemek demek”

Akın, detoksun vucudu arındırmak ve temizlemek olduğunu belirterek, “Detoks aslında dedikasyondan geliyor. Vücudu arındırmak ve temizlemek demek. Vücudumuzda dönem dönem yediğimiz yiyecekler, hava kirliliği ve yaşam şartlarından dolayı birçok ödem birikebiliyor. Fazla miktarda toksin birikebilir. Detoksla birlikte bu toksinleri vücudumuzdan arındırmayı hedefliyoruz. Detoks demek sadece detoks içeceğini içmek demek değil, ya da detoks suları hazırlayıp sadece bunları içmek demek değil. Detoks aslında bir programdır. Bir günlük, üç günlük, beş günlük olup değişkenlik gösterir. Detoks içecekleri ve sıvılarıyla ya da uzmanların belirleyeceği bir detoks programlarıyla olan bir şey“ diye konuştu.