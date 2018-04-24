Diyetisyenden ‘Detoks’ uyarısı

Diyetisyen Kübra Akın, vücudun arındırılması için vatandaşları detoks konusunda uyardı.
Batman’da özel bir hastanede görev yapan Diyetisyen Kübra Akın, detoks ile ilgili herkesin dilinde olan detoks suyunu ve sıvılarını nasıl kullanmamız gerektiğini anlattı. Akın, “Son zamanlarda detoks ile ilgili yazılar var. Herkesin dilinde, detoks yapıyorum, detoks kullanıyorum, detoks içecekleri dolanıyor ama detoks nedir? Hangi zamanlarda yapılır? Bununla ilgili bilgilendirmekte fayda var” dedi.
“Detoks vücudu arındırmak ve temizlemek demek”
Akın, detoksun vucudu arındırmak ve temizlemek olduğunu belirterek, “Detoks aslında dedikasyondan geliyor. Vücudu arındırmak ve temizlemek demek. Vücudumuzda dönem dönem yediğimiz yiyecekler, hava kirliliği ve yaşam şartlarından dolayı birçok ödem birikebiliyor. Fazla miktarda toksin birikebilir. Detoksla birlikte bu toksinleri vücudumuzdan arındırmayı hedefliyoruz. Detoks demek sadece detoks içeceğini içmek demek değil, ya da detoks suları hazırlayıp sadece bunları içmek demek değil. Detoks aslında bir programdır. Bir günlük, üç günlük, beş günlük olup değişkenlik gösterir. Detoks içecekleri ve sıvılarıyla ya da uzmanların belirleyeceği bir detoks programlarıyla olan bir şey“ diye konuştu.
“Gebeler, emziren anneler, tansiyon ve şeker hastalarına önermiyoruz”
Detoksu herkesin kullanmasını önermediğini söyleyen Akın, “Özellikle gebeler, emziren anneleri, tansiyon hastaları ve şeker hastaları gibi herhangi bir hastalığı olan kişilerde ve belli bir yaşı aşmış kişilerde detoks yapmayı önermiyoruz. Kısa süreli yapabilirler ya da detoks suları içebilirler” ifadelerini kullandı.
"Kilo vermek hedef alınmamalı”
Detoks kullanımını kilo vermek için hedef alınmaması gerektiğini ifade eden Akın, “Detoks yaparken kilo vermek hedef alınmamalı. ‘Hızlı kilo vereyim beş günlük detoks yapayım’ denmemeli. Zaten detoks sırasında belli bir kilo kaybı oluyor ödem atıp ve arınacağımız için. Asıl hedef toksinlerden vücudu arındırmak. Daha zinde bir hayat sürmek ve daha sağlıklı bir hayat sürmek için detoksu dönem dönem yapmakta fayda var. Özellikle mevsim geçişlerinde, daha çok bahar geldiğinde ve kış ayından çıkışta öneriyoruz. İnsanlar ayda bir yılda bir muhakkak bir detoks uygulamalılar” şeklinde konuştu.
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