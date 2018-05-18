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Diyetisyenden Ramazan ayında yemek tüketimi uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.05.2018 11:47 | Son Güncelleme

ADANA'da özel bir tıp merkezinde görevli diyetisyen Aylin İlküplü, Ramazan ayı sürecinde oruç tutan kişilerin kan şekerinin düşmesini engellemek için mutlaka sahura kalkması ve susatmayacak besinleri tercih etmesi gerektiğini söyledi.

Diyetisyenden Ramazan ayında yemek tüketimi uyarısı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da özel bir tıp merkezinde görevli diyetisyen Aylin İlküplü, Ramazan ayı sürecinde oruç tutan kişilerin kan şekerinin düşmesini engellemek için mutlaka sahura kalkması ve susatmayacak besinleri tercih etmesi gerektiğini söyledi.
Oruç tutan kişilerin günlük beslenme şekli ve öğün sayısının Ramazan ayında değiştiğini belirten diyetisyen Aylin İlküplü, "Kültürümüz gereği iftar sofralarında bolca ve çok çeşit yemek bulunmaktadır. Uzun süreli açlık sonunda da kontrolsüz bir şekilde yemek yeme durumu oluşmaktadır. Bu yüzden Ramazan sürecinde kan şekerinin düşmesini engellemek için sahura mutlaka kalkılmalı ve sahurda susatmayacak besinler tercih edilmelidir. Ramazan ayında oluşacak halsizlik hareketsizliğe neden olacağından ve öğün sayısı azalacağından metabolizma yavaşlamaya başlayacaktır. Metabolizmayı yavaşlatmamak için sahurda çok yağlı gıdalardan ve hamur işlerinden uzak durmaya dikkat edilmelidir" dedi.
'HIZLI YEMEK YEMEYİN'
İftar saatinde orucun kuru hurma ve kayısı gibi kuru meyvelerle açılması ve hızlı yemek yememeye dikkat edilmesi gerektiğini anlatan İlküplü, şunları kaydetti:
"Her ne kadar yavaş yenirse doyma hissi o kadar çabuk olacaktır. Orucu açtıktan sonra tercih edebileceğiniz 1 kase çorba hem sıvı ihtiyacınızı karşılayacak hem de mide doygunluğunuzu artıracaktır. Ana yemeğe sıra gelindiğinde ise yemeğin suyu yerine tanelerini tüketmeye özen gösterelim, yemeğin yağının suyuna geçtiğini unutmayalım. Ramazan ayında su tüketimine dikkat etmeli suyun dışında da taze sıkılmış meyve suyu, meyve kompostoları, maden suyu ve kavun karpuz gibi sulu meyveler tüketilerek sıvı ihtiyacı karşılanmalıdır. Haftada 1 veya 2 defa olmak şartıyla tatlı isteklerinizi sütlü tatlılar veya meyveli dondurmadan yana kullanmalı, iftardan 1 ila 1.5 saat sonrasında ise tempolu bir yürüyüş yapılmalıdır."

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