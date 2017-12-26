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Diyetisyenlere glütensiz gıda uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ | 26.12.2017 13:21 | Son Güncelleme 1 saat önce

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- ÇÖLYAK Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, son dönemlerde bazı diyetisyenlerin hastalarına zayıflamak için glütensiz gıdalara yönlendirmeye çalışmalarını komisyon olarak onay vermediklerini söyledi.

TBMM Çölyak Meclis Araştırma Komisyonu toplantısı üretici firma, dernekler ve yetkililerin katılımı ile yapıldı. Komisyon toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan Çölyak Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Türkiye genelinde 70 bine yakın raporlu Çölyak hastası olduğu belirterek, şöyle dedi:

"Çölyak Komisyonu Haziran ayında 4 partinin verdiği önerge doğrultusunda kuruldu. Komisyon Çölyak hastalıkları ile ilgili problemleri belirlemek, sıkıntılarını ortadan kaldırabilmek için hizmet veriyor. Yaklaşık 30'a yakın çölyak hastalığı ile ilgilenen dernekle bir araya geldik. Son toplantımızı Kayseri'de yaptıktan sonra rapor hazırlayıp TBMM Meclis Başkanına teslim edeceğiz. Raporlu Çölyak hasta sayısı 70 bine yakın. Ancak, bu rakamın 10 kat daha fazlası olduğunu tahmin ediyoruz."

'GLÜTENSİZ GIDALARA YÖNLENDİRMEK SAKINCALI'

Son yıllarda diyetisyenlerin önemli bölümünün halkı glütensiz gıdalara yönlendirmeye çalıştıklarını gördüklerini ifade eden Tamer, şöyle devam etti:

"Ülkemizdeki bazı diyetisyenlerin zayıflamak isteyen hastaları glütensiz yiyeceklere yönlendirmesi çok sakıncalı ve tasvip etmediğimiz durumdur. İnsan vücudunun metabolizmasını bozmanın bir anlamı yok. Ekmeğin önemi ön plandadır. Glütene karşı alerjisi olan kişilerin ille de çölyak hastası olmasına gerek yok. Glütensiz beslenmenin diyette çok önemli bir rolü olduğunu söylemiyoruz ve tasvip etmiyoruz."

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