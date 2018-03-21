Diz ağrıları ciddiye alınmalı

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı, dizde oluşan kronik ağrıların ciddiye alınması ve arkasındaki sebebin mutlaka öğrenilmesi gerektiğini söyledi.

Diz ağrılarından dolayı doktora başvuruların arttığını belirten Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesi hekimlerinden Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı, "Bize de yapılan diz ağrısı çok sık karşılaştığımız sağlık sorunlarından biridir. Diz ağrılarının kaynağı nedir dersek; bunlar eklem içi dokular ya da eklem çevresindeki kas, kiriş, bağ ve keseler olabilir. Dizlerimiz hayatımız boyunca en çok kullandığımız eklemlerimizden biridir. Bu nedenle dizde oluşan kronik ağrılar ciddiye alınmalı ve arkasındaki sebep mutlaka öğrenilmelidir. Her diz ağrısı, diz içi yaralardan ve kireçlenmekten kaynaklanmayabilir. Dolayısıyla bütün diz ağrıları cerrahi tedavi gerektirmeyebilir. Dizde birçok eklemin yansıyan ağrıları kalçadan ve belden ağrıyan kaynakları oluşturabilir. Dolayısıyla bunların ayırt edilmesi ve bunların gerekirse ameliyat dışı yöntemlerle tedavi edilmesi için mutlaka uzman bir hekime muayene olmalısınız” dedi.