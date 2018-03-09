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Diz ağrısından ’artroskopi’ yöntemi ile kurtuldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.03.2018 18:11 | Son Güncelleme

Sağ dizinde oluşan ağrılardan ötürü yürümekte zorlanan 60 yaşındaki Mesure Ekinci, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç.

Diz ağrısından ’artroskopi’ yöntemi ile kurtuldu

Sağ dizinde oluşan ağrılardan ötürü yürümekte zorlanan 60 yaşındaki Mesure Ekinci, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı tarafından uygulanan diz artroskopi yöntemi ile şifa buldu.
Uzun zamandır sağ dizinde ağrılar olan Mesude Ekinci, Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı’ya başvurdu. Yapılan muayenenin ardından kendisine diz artroskopi yöntemi uygulanan Mesude Ekinci kısa süre içinde sağlığına kavuştu.

Ekinci: "Ağrılarımdan hiçbiri yok"
Ameliyat sürecini değerlendiren Ekinci, "Ameliyat öncesinde sağ dizimde ağrılar vardı. Yürüdüğümde topallamaya başlıyordum. 50 adımdan sonra oturmam gerekiyordu. Çok şükür doktorumun yanına geldim ve ameliyatımı yaptı. Allah’ıma şükür çok memnunum. Büyük Anadolu Hastaneleri’ne gelme sebebim, daha önceden doktora gittiğimde bana açık ameliyat yaparım 3-5 ay geçsin yürüyemez hale geldiğinizde ameliyat yaparım demişlerdi. Dizimdeki ağrılardan canım çok yandığından dolayı hemen ameliyat olmak istedim ve doktorum Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı’ya geldim. Kendisi; ’teyzecim ben kapalı diz ameliyatı yapacağım inşallah daha iyi olacaksın’ dedi. Şimdi 1 kilometre yolu düz yürüyebiliyorum. Ameliyattan sonra 2 gün sonra ayağa kalkarak işlerime bakmaya başladım. Şimdi bana iyi oldun mu diye sorduklarında Allah’ıma şükür çok iyi oldum tabi ki günden güne daha iyi olacağım. Ameliyat sonrasında önceki ağrılarımdan hiçbiri yok. Ameliyattan korkanlara da korkmalarına gerek yok çok çabuk iyileşebiliyorsunuz. İçiniz rahat olsun. Sağlığıma kavuşturan doktorum Cem beye ve Büyük Anadolu Hastaneleri’ne teşekkür ediyorum" dedi.

Avcı: "Kulaktan dolma bilgilere itibaren etmeyin"
İnsanların daha fazla bilgi sahibi olmasıyla kamuoyunu bilgilendirici açıklamalar yaptıklarını ve kendilerine başvuran hastalara diz artroskopi yöntemini başarıyla uyguladıklarını belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı, "Diz; bacağın bükülebilen orta dış kesimidir. Her eklemde olduğu gibi kaslar ve de destek dokularla çevrili olan bu eklemin ön yüzünde, eklemi kalkan gibi koruyan diz kapağı kemiği vardır. Bilgilendirmeye yönelik yaptığımız açıklamalarla birlikte son dönemde, kişiler daha bilinçli ağrılarını ciddiye alıp doktora başvurduklarını görmekteyiz. Fakat bazı hastalarda ise bu durum tam tersine. Uzun yıllar diz ağrılarını krem, ilaç ve kulaktan dolma bilgiler ile geçiştirmeye çalışanlar ileri ki dönemde geri dönüşü olmayan sağlık problemlerini beraberinde getirebiliyor" şeklinde konuştu.

Avcı: "Doktorunuza başvurun"
Doç.Dr. Cem Coşkun Avcı, "Bu anlamda hayatımızı kısıtlayan, hareketimizi engelleyen, bize acı veren bu şikayetler için yaşınız ve nedeni ne olursa olsun hemen ilgili doktora başvurup gerekli tıbbi müdahaleler yapılmalıdır. Artroskopi yöntemi eklem boşluklarının fiberoptik bir ışık kaynağı ve ona uygun kamera ile görüntülenmesini sağlayan endoskopik bir muayene ve tedavi yöntemidir. İşlem 0,5 cm’lik iki veya üç kesiden gerçekleştirildiğinden yara problemleri ve ameliyat sonrası ağrı, hareket kısıtlılığı gibi sorunlar olmamaktadır. Bu yüzden de ameliyat sonrası iyileşme son derece hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir" diye konuştu.

Diz ağrısından ’artroskopi’ yöntemi ile kurtuldu

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