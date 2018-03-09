Diz ağrısından ’artroskopi’ yöntemi ile kurtuldu

Sağ dizinde oluşan ağrılardan ötürü yürümekte zorlanan 60 yaşındaki Mesure Ekinci, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı tarafından uygulanan diz artroskopi yöntemi ile şifa buldu.

Uzun zamandır sağ dizinde ağrılar olan Mesude Ekinci, Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı’ya başvurdu. Yapılan muayenenin ardından kendisine diz artroskopi yöntemi uygulanan Mesude Ekinci kısa süre içinde sağlığına kavuştu.

Ekinci: "Ağrılarımdan hiçbiri yok"

Ameliyat sürecini değerlendiren Ekinci, "Ameliyat öncesinde sağ dizimde ağrılar vardı. Yürüdüğümde topallamaya başlıyordum. 50 adımdan sonra oturmam gerekiyordu. Çok şükür doktorumun yanına geldim ve ameliyatımı yaptı. Allah’ıma şükür çok memnunum. Büyük Anadolu Hastaneleri’ne gelme sebebim, daha önceden doktora gittiğimde bana açık ameliyat yaparım 3-5 ay geçsin yürüyemez hale geldiğinizde ameliyat yaparım demişlerdi. Dizimdeki ağrılardan canım çok yandığından dolayı hemen ameliyat olmak istedim ve doktorum Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı’ya geldim. Kendisi; ’teyzecim ben kapalı diz ameliyatı yapacağım inşallah daha iyi olacaksın’ dedi. Şimdi 1 kilometre yolu düz yürüyebiliyorum. Ameliyattan sonra 2 gün sonra ayağa kalkarak işlerime bakmaya başladım. Şimdi bana iyi oldun mu diye sorduklarında Allah’ıma şükür çok iyi oldum tabi ki günden güne daha iyi olacağım. Ameliyat sonrasında önceki ağrılarımdan hiçbiri yok. Ameliyattan korkanlara da korkmalarına gerek yok çok çabuk iyileşebiliyorsunuz. İçiniz rahat olsun. Sağlığıma kavuşturan doktorum Cem beye ve Büyük Anadolu Hastaneleri’ne teşekkür ediyorum" dedi.