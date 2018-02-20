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Diz kireçlenmelerinde yeni ve etkili yöntem: PRP

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.02.2018 10:31 | Son Güncelleme

Yaşa bağlı gelişen kireçlenmeler ve sporcularda zorlanmaya bağlı görülen kas ve eklem hastalıklarında PRP yöntemi ile etkin tedavi imkanı sunuluyor.HATEM Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitason Uzmanı Dr.

Yaşa bağlı gelişen kireçlenmeler ve sporcularda zorlanmaya bağlı görülen kas ve eklem hastalıklarında PRP yöntemi ile etkin tedavi imkanı sunuluyor.
HATEM Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitason Uzmanı Dr. Tuğba Kalli, genelde sporcularda ve ileri yaş hastalarda görülen kemik hasarı, menisküs, bağ, tendon gibi kas ve eklem hastalıklarda (tenisçi ve golfcü dirseği olarak bilinen apikondilitlerde )uygulanan Platelet Rich Plasma tedavisi hakkında bilgi verdi. Tedavi yönteminin uygulanmasını da anlatan Dr. Tuğba Kalli, yöntem ile vücudun yenilendiğini ve onarıldığını ifade etti. Dr. Kalli, "Platelet Rich Plasma anlamında gelen iyileştirici kan hücreleri dediğimiz hücrelerin büyüme faktörlerini içeren kanın plazma kısmıdır. PRP tedavisindeki yöntem aldığımız kandan kırmızı ve beyaz kan hücrelerini ayrıştırarak iyileştirici hücre kısmını içeren beyaz kısmın PRP tedavisinden fayda göreceğini düşündüğümüz hastalıklı bölgeye enjekte edilmesi esasına dayanır. Bu tedavide amaç büyüme faktörlerinin eksik olduğu bölgede iyileştirici hücre yoğunluğunu arttırarak vücudun kendi kendini iyileştirmesini arttırmak ve desteklemektir. Böylece vücuda ilaç vermeden ve hiçbir yan etki ile karşılaşmadan vücudun kendi kendini kalıcı olarak onarması hedeflenir" dedi.
"PRP kök hücre tedavisi değildir"
Dr. Kalli Bu hastalıkların genellikle ileri yaş kireçlenmeler ve genç

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