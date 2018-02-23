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Diz, omuz ve kalça artroskopisi ile başarılı tedavi

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.02.2018 17:06 | Son Güncelleme

Artroskopisi yönteminin uzun yıllardan beri diz, omuz, ayak bileği, dirsek gibi eklemlerde uygulandığını belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç.

Diz, omuz ve kalça artroskopisi ile başarılı tedavi

Artroskopisi yönteminin uzun yıllardan beri diz, omuz, ayak bileği, dirsek gibi eklemlerde uygulandığını belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Coşkun Avcı, artroskopi yönteminin kalçada oluşan sağlık sorunlarında da başarıyla uygulandığını söyledi.
Diz, omuz ve kalça artroskopisinin tüm eklem boşlukları hastalıklarının tanı ve tedavisinde başarıyla uygulandığını belirten Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç.Dr. Cem Coşkun Avcı, artroskopi yönteminin alanını genişlettiğini söyledi. Artroskopinin hızla yaygınlaştığını belirten Avcı, "Diz ile ilgili sorunların teşhis ve tedavisinde en sık kullanılan yöntem artroskopi yöntemi olarak bilinse de artık yeni cihazların yardımı ile tüm eklem boşlukların tanı ve tedavisinde artroskopi alanı genişlemiştir. Uzun yıllardan beri diz, omuz, ayak bileği, dirsek gibi eklemlerde başarı ile uygulanan artroskopi yöntemi teknik zorluklar, yeterli aletlerin olmayışı ve artroskopi ile tedavi edilebilen az sayıda kalça hastalığı olması sebebiyle yaygın olarak uygulanamamaktaydı. Fakat bu işe uygun alet ve görüntüleme sistemlerinin geliştirilmesi, cerrahların deneyiminin artması ve en önemlisi artroskopi ile tedavi edilebilen çok önemli hastalıkların keşfedilmesi nedeniyle günümüzde artroskopik cerrahinin en hızlı gelişen konularından biri haline gelmiştir. Artroskopi eklem boşluklarının fiberoptik bir ışık kaynağı ve ona uygun kamera ile görüntülenmesi işlemidir. Artroskopi tüm eklem boşluklarında başarıyla uygulanan hem teşhis hem de tedavisini sağlayan bir görüntüleme yani endoskopik bir muayene ve tedavi yöntemidir. Artroskopi yöntemi uygulanarak hastanın aynı gün içinde taburcu olması sağlanmaktadır" dedi.

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