DMD kas hastaları destek istiyor

Dünyada henüz tam anlamıyla tedavisi mümkün olmayan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalığıyla doğduğundan bu yana mücadele veren Çağlar Özyiğit destek istiyor.

Isparta’da doğuştan DMD kas hastası olan 29 yaşındaki Çağlar Özyiğit, Sağlık Bakanlığı’nın bir süre önce yayımladığı genelgeye rağmen halen Türkiye’de yalnızca 3 ilde bulunan Kas Hastalığı Merkezlerinin yetersizliğinden yakındı. Çağlar Özyiğit ve aynı hastalığa sahip olan çocukların doğuştan itibaren yaşadığı zorlukları anlatan anne Gülgün Özyiğit, ‘Ne olur bize destek olun Cumhurbaşkanım’ diye seslendi. Türkiye’de bu hastalığa gereken ehemmiyetin gösterilmediğini belirten anne Gülgün Özyiğit, yurt dışındaki ilaç çalışmalarını beklediklerini, Türkiye’de kök hücre çalışmasına destek verilmesi halinde Türk bilim insanlarının bu konuda ciddi adımları atabileceğini belirtti.

“Solunum cihazı ile yaşıyoruz”

Çocukluğundan bu yana DMD kas hastası olarak yaşamını devam ettiren Çağlar Özyiğit, “29 yaşındayım. DMD kas hastasıyım. Türkiye Sakatlar Derneği Yalvaç Şube Başkanlığı yapmaktayım. Bu hastalık 3 yaşında belli oluyor ve 7 yaşına kadar ilerliyor, 12 yaşlarında da yürüyemiyoruz. 17 -18 yaşından sonra solunum cihazına bağlanıyoruz ve vefat gerçekleşiyor. Solunum cihazı ile yaşıyoruz” dedi.