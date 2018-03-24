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DMD kas hastaları destek istiyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.03.2018 10:01 | Son Güncelleme

Dünyada henüz tam anlamıyla tedavisi mümkün olmayan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalığıyla doğduğundan bu yana mücadele veren Çağlar Özyiğit destek istiyor.Isparta’da doğuştan DMD kas hastası olan 29 yaşındaki Çağlar Özyiğit, Sağlık Bakanlığı’nın bir süre önce yayımladığı genelgeye rağmen halen Türkiye’de yalnızca 3 ilde bulunan Kas Hastalığı Merkezlerinin yetersizliğinden yakındı.

DMD kas hastaları destek istiyor

Dünyada henüz tam anlamıyla tedavisi mümkün olmayan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalığıyla doğduğundan bu yana mücadele veren Çağlar Özyiğit destek istiyor.
Isparta’da doğuştan DMD kas hastası olan 29 yaşındaki Çağlar Özyiğit, Sağlık Bakanlığı’nın bir süre önce yayımladığı genelgeye rağmen halen Türkiye’de yalnızca 3 ilde bulunan Kas Hastalığı Merkezlerinin yetersizliğinden yakındı. Çağlar Özyiğit ve aynı hastalığa sahip olan çocukların doğuştan itibaren yaşadığı zorlukları anlatan anne Gülgün Özyiğit, ‘Ne olur bize destek olun Cumhurbaşkanım’ diye seslendi. Türkiye’de bu hastalığa gereken ehemmiyetin gösterilmediğini belirten anne Gülgün Özyiğit, yurt dışındaki ilaç çalışmalarını beklediklerini, Türkiye’de kök hücre çalışmasına destek verilmesi halinde Türk bilim insanlarının bu konuda ciddi adımları atabileceğini belirtti.

“Solunum cihazı ile yaşıyoruz”
Çocukluğundan bu yana DMD kas hastası olarak yaşamını devam ettiren Çağlar Özyiğit, “29 yaşındayım. DMD kas hastasıyım. Türkiye Sakatlar Derneği Yalvaç Şube Başkanlığı yapmaktayım. Bu hastalık 3 yaşında belli oluyor ve 7 yaşına kadar ilerliyor, 12 yaşlarında da yürüyemiyoruz. 17 -18 yaşından sonra solunum cihazına bağlanıyoruz ve vefat gerçekleşiyor. Solunum cihazı ile yaşıyoruz” dedi.

“10 kişilik bir grupta denendi ve sonuçlarda hastalığın durduğu yazıyor”
Hastalığın tedavisinin şu anki şartlarda tam anlamıyla mümkün olmadığını kaydeden Özyiğit, “Bu hastalık konusunda şu anda bir kök hücre tedavisi oldu. 10 kişilik bir grupta denendi ve sonuçlarda hastalığın durduğu yazıyor. Bu deneme tedavisi sonunda, hastalığın yavaşladığı ve kalp kaslarının kuvvetlendiği yazıyor” dedi.
“Ben Cumhurbaşkanımızdan DMD kas hastaları için kök hücre tedavisine destek verilmesini, izin verilmesini istiyorum” diyerek sözlerini sürdüren Özyiğit, “Bu konuda Cumhurbaşkanımın birebir yanına gidip, sorunlarımızı iletmek istiyorum. Bu görüşme, bütün DMD kas hastaları için olacak, yalnızca kendim için değil. Bütün DMD kas hastaları için Cumhurbaşkanımdan destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Özyiğit şöyle devam etti:
“Hastalığın iyi olması için düzenli fizik tedavi olmamız gerekiyor ve hastaneler bu konuda yetersiz. Sağlık Bakanlığı tarafından Kas Hastalığı Merkezlerinin kurulması genelgesi yayımlanmıştı fakat 3 ilde var. Yurt dışında 45 yaşına kadar yaşıyor bizim gibi hastalar. Ama ne yazık ki Türkiye’de 20”li yaşlarda vefat ediyor arkadaşlarımız.”

DMD kas hastaları destek istiyor

DMD kas hastaları destek istiyor

DMD kas hastaları destek istiyor

DMD kas hastaları destek istiyor

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