Doç. Dr. Abdurrahim Sayılır: “Mide kanserinden korunmanın en iyi yolu Akdeniz tipi beslenmek”

Mide kanserinin Karadeniz’de ve genel olarak tüm Türkiye’de en sık görülen kanserler arasında yer aldığı ve bu kanserden korunmanın en iyi yolunun Akdeniz tipi beslenme tarzını benimsemek olduğu belirtildi.

4 Şubat Dünya Kanser günü nedeniyle bir açıklama yapan Medical Park Karadeniz Hastanesi Gastroentereloji Uzmanı Doç. Dr. Abdurrahim Sayılır, mide kanserinin en önemli nedeninin yanlış beslenme alışkanlıkları olduğunu vurguladı. Karadeniz’de ve genel olarak tüm Türkiye’de sık görülen kanserler arasında yer alan hastalığın en öldürücü sindirim sistemi kanserlerinden olduğunu kaydeden Sayılır “Mide kanseri nedenlerinin en önemlisi, yanlış beslenme alışkanlıklarıdır. Özellikle mangalda pişmiş et ve benzeri gıdalar, aşırı tuzlanmış ve salamura yapılmış sebzeler, işlenmiş gıdalar mide kanserinin oluşmasına zemin hazırlar. Mide kanserinden korunmanın en iyi yolu ise Akdeniz tipi beslenme tarzını benimsemektir. Organik ve taze meyve sebzeler mide kanserine karşı koruyucudur. Mide kanserine neden olan önemli bir faktör de H.plori enfeksiyonudur. Mide kanseri vakalarının yüzde 65-85’inde H.plori enfeksiyonu görülmüştür. H.plori enfeksiyonlu olguların yüzde 2’sinde de mide kanserine rastlanmaktadır” dedi.

“Önlenebilir bir mide kanseri nedeni ise sigaradır”

Sigaranın özellikle alkol ile birlikte tüketildiğinde mide kanseri olma olasılığını arttırdığına vurgu yapan Sayılır “Sigara ve alkolden uzak durarak mide kanseri olma riski düşürülebilir. Mide kanserinde de diğer tüm kanserlerde de olduğu gibi genetik faktörler önemlidir. Mide kanseri vakalarının yüzde 10’unda genetik faktörler öne çıkar. Mide kanserlerinin ciddi bir sağlık konusudur. Bütün kanserler arasında 4. sıklıkta görülür. Kısa sürede karaciğere, lenf bezlerine ve akciğerlere yayılım gösterebilir. Son yıllarda ortaya çıkan teknolojik gelişmeler, erken teşhis ve doğru ameliyat sonucunda yüz güldürücü sonuçlar elde edebiliyoruz. Maalesef hastaların ancak yüzde 11’i erken evrede tanı alabilmekte. Özellikle halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı ve açıklanamayan anemi gibi alarm semptoları olan ve 40 yaşını geçmiş bir insanda öncelikle gastroskopi yaptırması gereklidir. Erken teşhis için bu şarttır. Ayrıca gastrit ve kanser ayırımı, biopsi de alındığı için en kesin şekilde gastroskopi ile yapılabilir. Hastalarda çok değişik şikâyetler görülebilir. Midesinde şişkinlik, dolgunluk, yutma güçlüğü, erken doyma, geğirme, halsizlik, iştahsızlık, özellikle et yemeğine karşı isteksizlik, halsizlik, çabuk yorulma, bulantı ve kusma gibi” diye konuştu.

“Sadece mide kanserine özgü sayılan belirgin bir semptom yoktur ve bundan dolayı bu hastalık geç tanı alabilmektedir” diyen Dr. Abdurrahim Sayılır “Kilo kaybı (Ciddi boyutlarda kısa sure zarfında olan ve istem dışı), iştah kaybı, sindirimde zorluk, göğüste yanma tarzında reflü, karında hassasiyet ve huzursuzluk, midede yemek sonrası şişkinlik, gibi belirtilerdir. Bu belirti ve bulgular var ise en kısa sürede bir muayene ve tetkik gerekmektedir” açıklamasında bulundu.